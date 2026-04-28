《黑白大廚3》爆5月開拍！白種元、安成宰去向　Netflix鬆口了

記者林汝珊／綜合報導

Netflix 綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》一二季推出後皆引起滿滿話題，不少黑、白大廚因此聲名大噪，餐廳預約排滿。今（28日）傳出節目將於今年5月啟動第3季拍攝，對此Netflix方面也做出回應。

▲《黑白大廚》傳出將於5月啟動第3季拍攝。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

《黑白大廚》第二季在今年初播畢，最終由二度參賽的白湯匙廚師崔康祿主廚奪冠。據韓媒《Star News》報導，《黑白大廚》第3季預計於5月正式投入拍攝，對此Netflix回應表示：「由於是生存競賽類綜藝，目前關於作品的相關細節難以確認，還請見諒。」

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▲白種元、安成宰是否回歸第三季，引關注。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

至於前兩季擔任評審的白種元與安成宰是否回歸第三季，也引發外界關注。白種元在第二季播出前，因涉及違反食品衛生法等爭議宣布暫停演藝活動，上月出席活動時表示：「目前還沒有重啟節目活動的打算，但若確認無嫌疑，會再慎重考慮。」安成宰主廚則因近期自家餐廳爆出「更換葡萄酒」爭議，店方也做出道歉回應。