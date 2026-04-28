《柔美3》鯛魚燒之吻太心動！馴鹿意外親上去　網暴動：2026名場面

記者吳睿慈／綜合報導

改編自人氣網路漫畫的戲劇《柔美的細胞小將》終於迎來第三季完結篇，由實力派女星金高銀詮釋女主角「柔美」，對於年下男馴鹿一見鍾情，最新一集裡，兩人隨著時間相處越來越曖昧，馴鹿為了教柔美打電動，就在轉頭時，嘴裡的鯛魚燒輕輕吻上柔美的臉頰，這幕引起觀眾暴動，「太犯規了」、「2026看過最心動的吻」、「男女主角都太會演」。

▲▼馴鹿與柔美感情逐漸加深。（圖／翻攝自tvN）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《柔美的細胞小將3》只有8集，劇中男、女主角進展快速，金高銀飾演的「柔美」很快就傾心於年下男馴鹿，彷彿回到初戀般的心動。最新一集裡，兩人在工作室打電動，還買了鯛魚燒點心，馴鹿嘴裡叼著鯛魚燒，正打算教柔美破關時，轉頭卻不小心碰到對方的臉頰。

▲馴鹿咬著鯛魚燒，不小心碰到柔美的臉頰，這幕引起暴動。（圖／翻攝自tvN）



鯛魚燒之吻讓兩人的曖昧氛圍急速上升，這幕也讓觀眾手指捲曲，害羞喊著「不是真的吻下去居然也可以這麼心動」、「太好看了」，尤其是金高銀的羞澀表情，讓粉絲看得也跟著害羞起來。

《柔美的細胞小將3》迎來戲劇最高潮，內向的馴鹿終於發現自己的心意，最後一瞬間告白「我好像喜歡作家」，成為同時段播出戲劇的第一名收視，下週將播出最後2集，也讓觀眾捨不得「追了這麼多年要結束了」。