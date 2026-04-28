炎亞綸現身GL影集開鏡「身份是投資方」　華麗卡司陣容曝光！

記者黃庠棻／台北報導

台灣角川首部小說影視化作品、備受矚目的GL影集《她的唇，她的吻》於4月25日正式開鏡。開鏡儀式當天，主創團隊與華麗卡司陣容齊聚，現場原是細雨綿綿，卻在儀式開始瞬間雨勢停歇、陽光露臉，被劇組視為「大吉兆」，象徵作品拍攝順利、收視長紅。

▲《她的唇，她的吻》正式開鏡。（圖／有意思國際傳媒提供）

本劇由台灣角川授權改編，由潘心慧任監製且與身兼編劇的林珮瑜共同擔任製作人，並由金鐘導演姜瑞智與新銳導演劉佩宜雙導演共同打造，首度官宣由2025年入圍金鐘獎最具潛力新人的「女同新天菜」袁漠遙，攜手「帥甜系女神」李聞熙領銜主演，兩人不僅將在劇中展開一段扣人心弦的情感糾葛，更以極具反差的「酷甜組合」形象挑戰全新視聽美學。

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▲《她的唇，她的吻》袁漠遙（右）、李聞熙。（圖／有意思國際傳媒提供）

本影集由有意思國際傳媒與創意不累工作室歷時兩年籌備，集結了「BL 天后編劇」林珮瑜與「GL人氣作家」希澄的夢幻聯動。監製潘心慧表示，本劇以時尚產業為背景，不單純刻劃愛情，更深挖女性在權力、慾望與自我成長間的拉扯。大浪娛樂集團總裁炎亞綸身為投資方之一，也現身開鏡並表示，非常看好「百合題材」的市場潛力，期許透過高品質的製作將台灣的「百合力」輸出海外。

▲炎亞綸（右二）是《她的唇，她的吻》投資方之一。（圖／有意思國際傳媒提供）

2025年入圍金鐘獎最具潛力新人的「女同新天菜」袁漠遙這次要挑戰「反差萌」。要演出與自己個性反差極大的「高能量」靈動角色，還被導演要求「越冷越熱」，用靈巧外在包裹冷靜內心；而「帥甜系女神」李聞熙則刻意收起愛笑本性，她採取「減法」演出的冷靜風格。

▲《她的唇，她的吻》正式開鏡。（圖／有意思國際傳媒提供）

兩人為了培養默契，曾趁排練空檔私下出遊，並在山路上聯手救起一隻烏龜，李聞熙感性表示「那種當下的直覺反應，就是我們默契的開始，救到生靈的共同感，也讓我們開始建立了很深的信任。」

▲《她的唇，她的吻》正式開鏡。（圖／有意思國際傳媒提供）

除了袁漠遙與李聞熙兩人間的強力火花，李雪與葉星辰組成的驚喜組合也備受期待。兩人此次在《她的唇，她的吻》中發展出一段不同於主線的情感體驗，李雪對這次跨足GL感到非常新鮮好玩，更在接觸劇本後形容這段關係有一種「心癢癢的浪漫」，還興奮表示這是一條「浪漫不失可愛」的線。

▲李雪（左）、葉星辰。（圖／有意思國際傳媒提供）

面對首度出演GL題材，葉星辰坦言這是一場「未知的挑戰」，且幽默形容他們這段關係「剛開始像麻辣鍋一樣熱烈，後面則會變成巧克力鍋般的甜蜜濃郁。」這份從火辣到濃甜的化學反應，無疑為影集增添了更多層次的粉紅氛圍。

▲李雪、葉星辰。（圖／有意思國際傳媒提供）

本劇卡司陣容堅強。曾參與 BL 作品的洪小鈴與鍾岳軒，這次也驚喜加盟。鍾岳軒挑戰了以往從未嘗試過的造型風格，突破以往框架；洪小鈴挑戰神祕『關鍵旁觀者』，成情感助攻或阻礙引發期待。

▲《她的唇，她的吻》正式開鏡。（圖／有意思國際傳媒提供）

此外，寶兒為了演出劇中「愛慕多年」的深情，每天靠著玩「皮克敏」散步時苦練台詞，還笑說見到劇中對象就覺得「她真可愛」；柏妍樺化身職場專業女力，精研色彩與剪裁將專業內化入魂。

▲《她的唇，她的吻》正式開鏡。（圖／有意思國際傳媒提供）