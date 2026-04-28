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香蕉哥哥首遇黃仁勳　被問「你是員工嗎」傻爆眼

記者葉文正／台北報導

台北海北海洋科技大學（簡稱台北海大）校長呂曜志舉辦60周年校慶系列活動，壓軸邀請兒童界的超級巨星香蕉哥哥（本名林掄元）開講「尋找人生的快樂法則」。當他唱跳經典名曲〈卡加布列島〉，現場尖叫聲大到快掀翻屋頂！連寵物系的「毛孩兒」聽到活潑的音樂，都跟著嗨跳；銀髮保健系的同學更興奮說，「我們教阿公阿嬤的律動舞曲就是這首，連阿公都會唱！」

▲香蕉哥哥在台北海大。（圖／台北海大提供）

▲香蕉哥哥在台北海大出席活動。（圖／台北海大提供）

有趣的是，他雖然身為兒童界天王巨星，但仍有失靈的時候。「我們要學習觀察身邊那些快樂且成功的人。」他笑說有一次主持 NVIDIA 的尾牙，當天的神秘嘉賓是黃仁勳先生。他本人非常親切，完全沒有大老闆的架子。「上台講完話後主動在台上繞了一圈，甚至走到我面前問我：『你是員工嗎？』我說我是主持人（Host），他非常有禮貌地跟我打招呼並與大家握手。」香蕉哥哥說，從黃仁勳身上看到，成功的人會去關注到一般人容易忽略的細節。

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▲香蕉哥哥在台北海大。（圖／台北海大提供）

▲香蕉哥哥受到學生們歡迎。（圖／台北海大提供）

香蕉哥哥「尋找人生的快樂法則」演講由台北海大學生會、新媒學程和夕陽影視商社舉辦，才公布學生就開始躁動詢問「他真的要來嗎」？活動現場更是有人一見到他就「看哭」。

▲香蕉哥哥在台北海大。（圖／台北海大提供）

▲抱著狗狗很興奮。（圖／台北海大提供）

香蕉哥哥也笑說自己宛如「伍佰老師」，只要唱一句，後面全場同學就會大聲接唱，「聽到都會起雞皮疙瘩，很感動。」全場擠進超過500名大學生要求吃播「一起把你們吃掉」搶一睹心中大偶像。他光拍照簽名就超過半小時，還有同學做手搖板「香蕉哥哥你好帥」、貼紙「香蕉哥哥抵家」迎接，這場學生滿意度更直接表示「非常滿意」。

▲香蕉哥哥在台北海大。（圖／台北海大提供）

▲香蕉哥哥與機車教授林威克。（圖／台北海大提供）

香蕉哥哥說自己從小想當畫家到跆拳道運動員、記者，他都想做就去嘗試，後來當了香蕉哥哥，都是從自己去尋找快樂來的。原本有人建議他叫「鳳梨哥哥」，但他其實不愛吃鳳梨，「我最愛吃的是草莓。但當時已經有草莓姊姊了，我看自己長得瘦瘦的像隻猴子」，就決定叫「香蕉哥哥」。

為了做好兒童節目，香蕉哥哥鑽研很多《兒童心理學》與遊戲書籍，還要自己寫腳本、聯繫場地、剪接。「剛起步時我是個菜鳥，剪接都要排大夜班，從晚上 11 點工作到早上。 當時常騎車騎到睡著，甚至坐公車坐到總站還在睡，雖然辛苦但收穫很多。」

香蕉哥哥一直相信「用心會帶來驚喜」。他曾因為細心為一位「慢飛天使」畫了一張卡片，意外被出版社看中，進而出版了五本繪本。他現場疾聲呼籲大學生別在意路人的隨意批評：「我只在意喜歡我的人。」

香蕉哥哥衷心建議：「1. 不要忘記初心：找回小時候那種簡單的快樂。2. 做決定前問自己快不快樂：如果你有疑慮，就不要勉強自己。」人生不會每天都是晴天，但雨後一定會放晴。, 覺得累了，就找人聊聊，然後記得在晴天時給自己一個微笑。果然大大引起大學生共鳴認同，事後問卷都回饋讚賞他說，快樂很重要，「如果你有疑慮，就不要勉強自己」是偉大金句。

香蕉哥哥因極度凍齡的「童顏」外貌，在網路上被討論的不老傳奇已經是演藝圈奇談，他笑說從 40 歲開始，就一直有人問要做到幾歲？媒體也每次都寫出他的真實年齡，「但我常想，為什麼大家都不去問水果奶奶要做多久？（笑） 早知道我就改名叫「香蕉爺爺」，這樣你們就不會問我打算做到幾歲了。」

最後他給大學生建議，「當你累的時候，把小時候的自己叫出來，玩一下扭蛋或戰鬥陀螺，那種滿足感會支撐你繼續前進。」香蕉說，「今年是我做節目的第 26 年，我也在計畫在5月31日辦『長大的你們』的人生首場個人見面會。」

台北海洋科技大學國際暨校際事務合作處處長，也是網紅「機車教授」林威克對於香蕉哥哥充滿正能量感到佩服，「我們第一次學生滿意度大爆表，每個都期待見到他，寵物系的學生都希望讓自己的狗狗和他合照，因為香蕉哥哥是他們童年最重要的人物之一。」他笑說，銀髮系的學生進場一聽到香蕉哥哥的經典歌曲，現場就自己帶動跳起來，「因為他們也常放歌給阿公阿嬤聽，香蕉哥哥真的超紅」。

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香蕉哥哥黃仁勳

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