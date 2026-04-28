張凌赫腳痛到站不起來！粉絲怒出征劇組　本人「親發7條音檔」酥麻哄粉

記者田暐瑋／綜合報導

大陸當紅男星張凌赫正在拍攝新劇《歸鸞》，日前走路明顯一跛一跛，還需工作人員從旁攙扶，之後又被目擊拍戲時疑似突發低血糖，難以站起身，兩次嘗試自行撐地起身都失敗，粉絲心疼他長期熬夜體力透支，要求劇組放人休息，對此，他28日上午親自發文說明病況，強調是小問題，「這對我來說真的是一件很小的事兒。」

▲張凌赫親發聲安撫粉絲。（圖／翻攝自微博）



張凌赫27日在拍戲現場被目擊原本坐在地上，兩次撐地起身卻疑似突然無力，站不起身，同戲的林允見狀趕緊拉住他，和工作人員合力攙扶，露出隱忍痛苦的表情，此事引發粉絲怒火，認為劇組和工作室壓榨藝人，連署發出聲明要求讓張凌赫放假休息，眼見輿論越鬧越大，張凌赫的工作室28日發文說明他的傷勢是輕度肌肉損傷，未傷及骨骼或韌帶，已安排物理治療，強調其身體狀況「一切安好」。

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▲張凌赫需旁人攙扶才能站起身。（圖／翻攝自微博）



儘管工作室表示已安排治療，但粉絲要求公開醫院的完整檢查報告，並對「腿部抽筋」的說法表示不滿。在工作室發文沒多久，張凌赫本人也親自發文，並錄製7條音檔安撫粉絲，「其實大家不用那麼真的不用那麼擔心，我就是，只是像平時打球一樣扭到了，然後前天可能會有點不方便，慢慢恢復就好了，這是真的，這對我來說真的是一件很小的事兒。」

此外，張凌赫也提到平常拍戲總會有些嗑嗑碰碰，爸媽也來關心情況，他表示平常不喜歡把受傷的事說出來，就是害怕別人擔心，「放心放心，男孩子嘛沒關係！」加上劇組殺青在即，他不願因為自己的問題耽誤所有人的進度，「我心裡是過意不去的，我心裡自己有數，我會自己照顧好自己。」最後更寵溺對粉絲說：「一切都有數啊～乖～」讓人瞬間融化。

▲張凌赫親發聲安撫粉絲。（圖／翻攝自微博）