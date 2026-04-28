朱軒洋認愛吳卓源捲四角戀！被爆「私會混血女星」　蒲禾菲經紀人發聲

記者黃庠棻／台北報導

朱軒洋與吳卓源2024年被拍到在河濱公園互動親密，但男方當時仍與交往多年的女友、網紅Cindy同居，吳卓源被大批網友臭罵是第三者，事隔一年多，兩人又被拍到「舊情復燃」，後續兩人也發文認愛。怎料，今（28）日扯出案外案，朱軒洋疑似與同劇演員蒲禾菲「因戲生情」。對此，蒲禾菲經紀人也做出回應。

▲朱軒洋、Cindy、吳卓源。（圖／翻攝自Instagram／berantzhu_0404、cindyhhh32、juliawu94）

朱軒洋在與網紅Cindy交往期間劈腿吳卓源，雙方分手之後他扶正吳卓源，又被爆出雙方交往期間，他在拍攝影集《欠妳的那場婚禮》與對手女星蒲禾菲多次「戲外密會」，朱軒洋對外稱與吳卓源已經分手，然後跟蒲禾菲的關係維持到戲劇殺青後一個多月。

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▲朱軒洋。（圖／記者周宸亘攝）

複雜的關係讓新聞爆發後，瞬間引爆網友討論。對此蒲禾菲經紀人強調「兩人戲劇殺青後便未再有任何私下聯繫，對於相關報導直呼『莫名其妙』」，經紀人進一步說明，蒲禾菲與朱軒洋的個性都較為內向，初次見面難免顯得尷尬，劇組為了培養演員之間的默契，才會安排包括打保齡球、吃火鍋等團體活動，同行者還有同劇演員王渝萱、裴子齊、姚淳耀，並非外界揣測的私下約會。

▲蒲禾菲。（圖／翻攝自Instagram）

而過去蒲禾菲與BL劇男神余晉交往多年，經紀人也透露，雙方已於去年7月至9月間分手，兩人並無交惡，只是隨著相處時間拉長，關係逐漸昇華成如同家人般的情感，加上工作日益繁忙，最終選擇和平結束這段關係，分手後兩人仍曾一起出遊，目前維持朋友關係。

▲余晉。（圖／翻攝自Instagram／snxxpz）