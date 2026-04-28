韓饒舌歌手Jerry.K腦瘤去世！享年42歲　同業證實：太突然了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓饒舌歌手Jerry.K（제리케이）畢業於韓國最高學府首爾大學，他2004年透過專輯《The Bangerz》正式踏入饒舌界，同期還有大咖Rapper The Quiett一起合作，近20年來以歌手身份活躍著，卻在2024年發現腦瘤，治療2年最終不敵病魔，27日傳來逝世消息，享年42歲，令歌迷哀慟不已。

▲韓饒舌歌手Jerry.K腦瘤去世，享年42歲。（圖／翻攝自Jerry.K IG）



Jerry.K於2024年透過IG透露自己罹患膠母細胞腫腦瘤，並表示自己已經動完手術正在恢復中，透過貼文與粉絲報平安，自患病後的2年來，他努力與病魔對抗，非常少更新近況。

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沒想到，Jerry.K最終沒能成功熬過去，音樂人姜日權（강일권）在臉書證實他的死訊，「雖然知道他罹患腦瘤，這麼突然也是沒辦法的事，心情好奇怪...希望他安息」。

▲Jerry.K與妻子感情恩愛。（圖／翻攝自Jerry.K IG）



Jerry.K去世消息震驚演藝圈，音樂人姜日權的臉書下方湧入多位圈內人士留言，難過表示「太突然了」、「希望他安息」、「R.I.P」、「又一個才子走了，心情好奇怪」。