小S蔡康永合體「派翠克主持被罵接不住梗」！他深夜吐41字心聲：做對的事

記者潘慧中／綜合報導

《小姐不熙娣》27日在YouTube頻道上傳了蔡康永重回攝影棚，迎接小S回歸的集數。沒想到，助理主持派翠克的主持功力被部分網友提出負面評價，他28日凌晨的發文內容似乎是在回應此事。

▲《小姐不熙娣》27日在YouTube頻道上傳了蔡康永重回攝影棚，迎接小S回歸的集數。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



《小姐不熙娣》的YT頻道留言區27日晚間湧入大量評論，除了喜歡小S和蔡康永的互動，也有網友質疑派翠克的主持功力：「每一句都好沒有梗」、「接不住梗」、「說話沒內容」、「感情有時放的時候太超過，收的時候又太收。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友反應。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



儘管批評聲浪不斷，仍有另一派網友為派翠克平反。支持者認為派翠克不需要刻意搞怪，他展現出的貼心形象也是一種特色，而且與小S有「專屬的火花」也很不錯。

▲▼《小姐不熙娣》27日在YouTube頻道上傳了蔡康永重回攝影棚，迎接小S回歸的集數。（圖／翻攝自Instagram／ebcdeegirlstalk）



面對各界的批評聲浪，派翠克28日凌晨在Threads發文表示，「在該做什麼反應的時間，做我認為對的事，不適合的時間真的不用硬要，不是不，是選擇，是能感同身受。」

▲派翠克28日凌晨發文。（圖／翻攝自Threads／patrickliu0721）