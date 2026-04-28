爆「朱軒洋介入害分手」苦主男星回應證實情變！復合吳卓源爆案外案

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爆「朱軒洋介入害分手」苦主余晉回應證實情變！復合吳卓源爆案外案

不只愛上吳卓源1／BL劇男神證實和蒲禾菲情變　「傳朱軒洋介入害分手」余晉回應了

▲蒲禾菲（左）、朱軒洋（右）在《欠妳的那場婚禮》配對，被爆好到戲外去，甚至影響到了蒲禾菲的感情。（翻攝自金馬影展官網）

圖文／鏡週刊

吳卓源、朱軒洋被本刊直擊過夜情後，雙雙對外認愛，不過本刊接獲爆料其中另有插曲；朱軒洋在與吳卓源復合期間，還另外跟合演《欠妳的那場婚禮》的混血新人女星蒲禾菲有過一段，甚至導致蒲禾菲與當時交往多年的「BL劇男神」余晉分手。對此，余晉證實已與蒲禾菲情變。

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兩年前，蒲禾菲被爆跟拍BL劇《我的牙想你》走紅的余晉同居。有媒體直擊余晉回家之後，蒲禾菲從余家出來拿外送的食物。

不只愛上吳卓源1／BL劇男神證實和蒲禾菲情變　「傳朱軒洋介入害分手」余晉回應了

▲余晉出席三立都會台《省省吧！我家富貴發》媒體餐敘，當時他還活躍於演藝圈。

蒲禾菲2024年獲選台北電影節的「非常新人」，原先預計要在30歲「停損」退圈另謀出路的她，決定再拚幾年，不時演出歌手MV也陸續接戲；知情人士稱余晉一路看著蒲禾菲開始圓夢且有所成就，沒想到傳出就是去年演了《欠妳的那場婚禮》，蒲禾菲與朱軒洋好上，事後知情的余晉只能黯然選擇退出。

至於知情人士爆料中的苦主余晉，他針對本刊提問「朱軒洋劈腿你女友（蒲禾菲）」等細節，僅回：「我跟她（指蒲禾菲）已經分手一段時間，您說的這些事情我不太清楚，謝謝關心。」


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