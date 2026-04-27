胡瓜示範吃吐司　「宛如海狗」全場笑翻

記者葉文正／台北報導

《綜藝大集合》日前前往基隆七堵慶濟宮，七堵慶濟宮的主祀是媽祖，當地人都稱這位媽祖為「七堵媽」，七堵媽長年護佑七堵，不僅在當地創辦食物銀行，提供乾糧給有需要的居民，今年的七月五日更是舉辦了媽祖財神文化祭，氣氛熱鬧非凡，因此每年的媽祖繞境都吸引許多的鄰里鄉親朝拜，而慶濟宮同時也是當地最重要的信仰中心之一。

▲胡瓜親自示範遊戲笑料百出 。（圖／民視提供）

《綜藝大集合》造訪基隆，基隆海域位於冷暖流交會處，魚類資源豐富，因此製作單位特別設計全新遊戲「天才小釣手」考驗大家的釣魚天賦。遊戲採三人一組，圍坐成一圈，每人手持一支釣竿，釣竿前端吊著吐司。

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▲胡瓜親自示範時刻意誇張 。（圖／民視提供）

哨音響起後，參賽者必須想辦法吃掉隊友釣竿上的吐司，用時最短的隊伍即可獲勝。首先由胡瓜、賴慧如與宜芳親自示範，三人動作笨拙、舌頭不斷伸出，畫面相當逗趣。胡瓜為了搶吃吐司，甚至擠出誇張表情，模樣宛如「海狗」，現場笑聲不斷。

▲胡瓜連衣服都扯掉 。（圖／民視提供）

接著由學生組上場挑戰，展現驚人默契，僅花30秒就完成任務。藝人組則派出籃籃、大飛與ROCK應戰，三人釣竿亂晃、節奏大亂，籃籃為了咬吐司甚至從椅子上跌落，笑翻全場，最終以69秒成績敗給學生組，獎金拱手讓出。

接下來的遊戲是「基隆營養三明治」，藝人組上場，阿翔一開始便展現靈活身手，兩步就成功登上平台，還不忘協助隊友。劉璇在他的幫助下艱難爬上，其餘成員也在阿翔一路「護航」下陸續成功集合。眼看即將完成任務，卻只剩栗子與馬國弼苦苦掙扎，就在馬國弼卡在障礙物上進退兩難時，阿翔突然伸出援手，讓他誤以為終於等到救援，正準備握住時，阿翔卻瞬間收手大喊：「加油！」讓馬國弼當場失去平衡跌落，突如其來的反轉讓全場笑翻。經過一番波折後，藝人組最終以177秒完成挑戰，與獎金擦肩而過。