獨家／鄭家純重大決定！ 「孩子在台灣生」原因曝光

記者葉文正／台北報導

藝人鄭家純與小兒科醫師先生AKIRA在輕井澤婚宴過後，喜事接連傳出，除了懷了雙胞胎，預產期估計是今年11月初，鄭家純近期也做出重大決定：「孩子要在台灣生，因為才會有強大後援！」而史上最貼心(或粗心)的先生AKIRA屆時也將請假到台灣陪產，停留約一個月當個稱職的奶爸。

▲鄭家純即將在十一月初生產。（圖／翻攝臉書）

其實鄭家純會決定在台灣生產坐月子，絕對是聽過太多前人的經驗與分享，以生產後的各個照護系統來說，台灣的月子中心以平均價格計算，應該是低於日本月子中心，保母的薪水也是如此，加上女方的親友或是好友，多數都是在台灣，後援人數眾多，臨時想要買什麼東西或是需要支援，台灣都應該都是她的最佳選擇。

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▲AKIRA將請一個月嫁到台灣陪鄭家純與孩子們。（圖／翻攝臉書）

而AKIRA(暱稱阿寶)身為罕病小兒科醫師，理當對於照顧小寶寶很有一套，但鄭家純表示：「當初挑選結婚對象有考慮到長遠的未來，例如我知道自己的人生想要生小孩，所以阿寶是小兒科醫生就幫他加了一些分數。好久以前有一次家族聚會，小姑的小嬰兒剛喝完奶不久，阿寶突然想要跟我們展示一招，安撫小嬰兒的姿勢之類的。然後就看著他抱著小嬰兒炫技附帶解說，結束後兩秒，換小嬰兒表演吐奶噴泉給我們看。可能是從小到大被哥哥的耍寶給雷慣了，小姑沒有任何不高興，小嬰兒也非常冷靜沒有哭。」這個談話是否讓大家對新手奶爸AKIRA有更多期待呢？

▲鄭家純提到自己身體的變化。（圖／翻攝臉書）

不過也是有讓鄭家純崩潰的部分，她無助表示：「懷孕滿三個月而已，鄭家純自己PO照，已經看得出肚子，跟去年辦婚禮時比較瘦相比，胸部大了快兩個罩杯，兩朵花已凋零，這個生理機制是為了幫助寶寶可以找到吸吮位置，但現在才三個月，為什麼要這麼早變色，剛出生的寶寶應該不需要這個視覺輔助。」

也難怪她會這麼崩潰，過去鄭家純以擁有粉紅乳頭而感到自豪，她曾提到私密處的顏色深淺與性經驗無關，乳暈顏色深淺與性經驗也無直接關係，笑說不然看男生的就知道誰千人斬嗎？也在當時分享乳暈粉紅保養方式。

鄭家純指出市面上有一種高濃度淡斑產品，50克就要6千元，「我會用來敷在乳暈和私密處10分鐘後擦掉，譬如她在拍寫真前一兩個月是每週敷2、3次，且厚敷等待時不能動，她都在晚上擦臉部淡斑精華液後，一起擦乳暈，養成習慣作為日常保養。」

而鄭家純也傳來好消息，「之前已經做完唐氏症風險評估，醫生說沒有問題。」距離十一月當媽媽，又多了一份安心與保障。