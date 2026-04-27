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專訪／《全明星》男星住邊間「吐黑色水」嚇壞　急衝土地公廟拜拜

記者黃庠棻／專訪

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演，開播以後受到許多觀眾喜愛，4帥也頻頻登上各種節目宣傳。近日，副CP余杰恩、各務孝太一同接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了拍攝期間的趣事。

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

各務孝太個性比較悶騷，因此余杰恩一開始覺得他很難親近，初期兩人到收工前講話都不到十句，幸好余杰恩用「日本動漫」開啟話題，他笑說「台灣人很喜歡看動漫學日文，有些在聽起來很中二，所以會覺得台灣人很可愛、很有趣」，透過日常瑣事來拉近彼此距離。

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▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

由於《向流星許願的我們》在高雄取景，余杰恩、各務孝太一同南下也逐漸建立起好交情，被問及拍攝期間發生的趣事，兩人不約而同想到某一天各務孝太「吐了黑色的水」，本以為發生一些超自然事件，結果去就醫之後才發現是誤會一場。

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務孝太拍攝《向流星許願的我們》時，曾出現吐黑色水的情況。（圖／記者湯興漢攝）

各務孝太還原「吐黑色水」的來龍去脈，他表示自己剛好住在邊間，曾聽過台灣都市傳說「邊間比較陰」的故事，所以心裡有一些毛毛的，加上當天在健身前喝了巧克力高蛋白，沒想到運動完開始不適，吐了幾次後開始擔心是不是「卡到」，與鬼故事聯想在一起。

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務孝太拍攝《向流星許願的我們》時，曾出現吐黑色水的情況。（圖／記者湯興漢攝）

所幸，各務孝太就醫之後，被醫生告知其實是「胃食道逆流」，所以才導致身體不適，但他心裡仍有些許害怕，於是晚上時不時會跑去找余杰恩的房間一起睡覺，後來兩人一起去土地公廟拜拜，房間也從邊間搬走，他才逐漸放下心中大石。

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲各務孝太拍攝《向流星許願的我們》時，曾出現吐黑色水的情況。（圖／記者湯興漢攝）

只是，余杰恩個性調皮，在各務孝太從邊間搬到樓梯口之後，他偶爾會跑去各務孝太房間按電鈴、敲門再跑走。被問及是否都沒有任何忌諱、心臟比較大顆所以才會一直鬧各務孝太，余杰恩笑說「其實我也有忌諱，但就是很皮，不要學我。」

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲余杰恩、各務孝太私底下感情相當好。（圖／記者湯興漢攝）

因為逐漸建立起好交情，余杰恩、各務孝太拍起親密戲也相對輕鬆，兩人不約而同表示「我們感情已經好到不用花太多時間就可以入戲」，雙方除了重要部位都可以「直接來」。儘管如此，余杰恩、各務孝太認為拍親密戲還是會害羞，直說「尤其是舌吻的時候」。

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲余杰恩、各務孝太私底下感情相當好。（圖／記者湯興漢攝）

在拍攝《向流星許願的我們》之前，各務孝太因為參加實境節目《全明星運動會》而受到關注，當時他為了比賽調整體態，體脂調整到9，沒想到這次在《向流星許願的我們》劇中，甚至比當時更瘦，只有大概60公斤而已，笑說「那個時候一天只吃一包雞肉乾，有時候都差點要昏倒。」

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《向流星許願的我們》余杰恩。（圖／記者湯興漢攝）

對比之下，余杰恩就顯得幸福許多，他笑說自己的角色沒有身材要求，所以每次收工都會走到六合夜市去吃好料，連飯店附近的美食餐廳都吃到變成常客，跟店員成為好朋友，他露出爽朗笑容大讚「南部人真的很熱情。」

▲▼《向流星許願的我們》余杰恩、各務孝太專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《向流星許願的我們》余杰恩。（圖／記者湯興漢攝）

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