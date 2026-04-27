46歲湯唯「小腹明顯凸起」結婚12年疑懷二胎　近況曝光秒登熱搜！

記者黃庠棻／台北報導

大陸影后湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，育有1個9歲寶貝女兒，一家三口過著幸福美滿的生活，3月出席活動時，與閨蜜倪妮對話被目擊，疑似在討論懷孕相關話題，今（27）日她時隔一個月再度現身，被發現小腹明顯隆起，引起熱議。

▲湯唯疑似懷二胎。（圖／翻攝自微博／湯唯的秘密基地）

湯唯今（27）日穿著一身黑色寬鬆風衣出席活動，小腹明顯隆起，網友目測她應該懷孕5、6個月，雖然她從沒親口證實二胎喜訊，但「疑似湯唯懷二胎」一詞馬上衝上微博熱搜，成為粉絲熱議的焦點。

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▲湯唯疑似懷二胎。（圖／翻攝自微博）

事實上，早在3月就有湯唯懷孕的風聲傳出，當時倪妮在北京一場活動跟湯唯咬耳朵，用手掌擋住嘴巴，小心翼翼的遮掩口型，倪妮在湯唯講完話之後，低頭往她肚皮看了一眼，接著雙方道別，倪妮走到一半又回頭，交代湯唯的粉絲「你們別擠她，你們別擠她。」相當耐人尋味。

▲湯唯和倪妮。（圖／翻攝自微博）

雖然湯唯尚未正式宣布懷孕，但從網友捕捉到的現況中，已是大腹便便的孕婦狀態，除了私生活疑似有好消息，湯唯最近還加盟了導演朴贊郁的好萊塢新片《The Brigands of Rattlecreek》，跟馬修麥康納、奧斯汀巴特勒、佩德羅帕斯卡合作。