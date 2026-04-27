JO1大平祥生宣佈退團！劈腿師妹動用3手機　沉寂半年解約致歉

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男團JO1成員大平祥生在去年遭爆劈腿師妹，隨後便暫停活動。時隔半年，他於27日宣布將於5月底正式解約退團，並親自發聲致歉，坦言因個人不成熟，造成眾人的困擾。

▲大平祥生宣佈退出JO1。（圖／翻攝自JO1 IG及X）

大平祥生在去年10月被日媒《週刊文春》爆出劈腿醜聞，對象甚至是師妹團ME:I的成員飯田栞月。知情人士揭露他當時心思縝密，竟動用3支手機，並將女方聯絡資訊改為「經紀人」存入通訊錄，另外還要求正宮女友簽署嚴禁洩露關係的切結書。而他的舉動重創團體形象，更被日媒指為是JO1去年落選《紅白歌唱大賽》的主因。

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▲飯田栞月在鬧出小三風波後退團。（圖／翻攝自X／official__ME_I_）

大平祥生沉寂半年後，經紀公司LAPONE娛樂於27日發聲表示，大平在停工期間提出對未來活動的申請，經與公司多次協商後，決定終止專屬合約。大平也在官網發表長文向粉絲「JAM」致歉，寫道：「由於我個人的不足與不成熟，對大家造成了巨大的困擾，我正在深刻反省。」

大平祥生坦言，這半年來，他以自己的方式深思了今後的人生，對於造成成員與工作人員的麻煩感到萬分抱歉。大平也宣布自己將於5月31日正式道別，「能與JO1以及JAM的各位相遇是我一生的寶物。」表示會珍惜過往經驗、帶著感激之心走下去。

【LAPONE娛樂公告】

關於大平祥生的報告

平素承蒙各位對LAPONE娛樂及本公司旗下藝人活動的支持與厚愛，在此致以誠摯的謝意。

特此報告，本公司旗下藝人大平祥生將於2026年5月31日終止與本公司的專屬經紀合約，並結束作為JO1的活動。

於活動暫停期間中，本人對今後的活動提出了申請，經與本公司多次協商後，得出了此一結論。

對於平時給予溫暖支持的廣大粉絲們，我們為這突如其來的報告深表歉意。懇請各位予以理解。

衷心期盼各位今後能一如既往地給予支持。

※關於延期的特典會，詳細資訊將於JO1 OFFICIAL SITE另行公告。

【大平祥生全文】

大平祥生致各位

JAM的各位，自活動暫停以來這麼晚才向大家報告，真的感到非常抱歉。

在這約半年的時間裡，我以自己的方式深思了今後的人生，並與公司多次進行了商議。最後決定，將結束作為JO1的活動。

對於一直以來支持著我的各位，這成了突如其來的報告，我衷心地致上歉意。

由於我個人的不足與不成熟，對JAM的各位造成了巨大的困擾，我正在深刻反省。此外，對於成員們、公司工作人員以及相關人士們也造成了許多麻煩，在此再次致以深切的歉意。

雖然從今以後將踏上不同的道路，但我會珍惜至今為止的經驗，不忘感激之情地走下去。

從選秀開始，在這約6年半的時間裡，身為JO1成員受到大家的喜愛，真的非常感謝。我也會繼續由衷地支持成員們的表現。

能與JO1以及JAM的各位相遇是我一生的寶物。無論是成員還是JAM的各位，我都非常喜歡。

真的，真的非常感謝。