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古力娜扎認了是顏控！親曝「擇偶標準」　新戲一見鍾情陸劇男神

記者黃庠棻／台北報導

話題古裝陸劇《玉茗茶骨》由人氣演員侯明昊與古力娜扎領銜主演，將「茶文化」與「宅鬥權謀」及「懸疑解謎」完美結合，自開播以來話題不斷、備受觀眾喜愛。

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

劇情講述年輕狀元「陸江來（侯明昊飾）」在任職縣令期間屢破奇案，卻因捲入一樁神祕的「殺妻舊案」導致官途盡毀、命懸一線。在他最絕望之際，臨霽城茶王之女「榮善寶（古力娜扎飾）」挺身相救，並賦予他新身分「陸復生」。

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▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

兩人從最初的救贖關係，演變為攜手整頓家族、開拓茶道的事業夥伴，在層層權謀博弈中揭開真相，並在茶香氤氳中收穫真摯愛情。《玉茗茶骨》4月30日起，週一至週五晚間7點愛爾達綜合台全台首播。

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

「戲劇女神」古力娜扎在劇中飾演榮家嫡長女「榮善寶」，她形容此角色是背負家族重任的「掌局者」。在訪問中，古力娜扎特別選用「鳳凰單叢」來形容這個角色，認為其氣韻多變、姿態萬千，對事業有著極致的痴心，對血緣則保有女性的柔情。

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

古力娜扎霸氣地表示「榮善寶不僅守住了事業，更在權力博弈中掌握主動權」，展現了現代女性獨立且強大的形象。聊到劇中男主角「陸江來」時，她認為「有能力、聰明、武力值強」是最能吸引善寶的特點，對於觀眾都說善寶其實是「顏控」，她笑說「對啊，因為他們倆是一見鍾情，說實話一般來說就是先喜歡外表啊，不然只見一面怎麼知道內在，一見鍾情肯定是被外表所吸引啊！」

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

而「古裝男神」侯明昊則在劇中展現了層次豐富的演技，他將男主角「陸江來」形容為「綠茶系千層餅」，外表溫順討喜，實則內心深沈且充滿野心。

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

侯明昊透露，劇中陸江來思考時「轉動班指」的小動作，往往預示著他已洞察真相或動了殺心，是極具看點的細節設定。對於角色重新穿上紅色官服的「大號回歸」時刻，他感性地說「那是身分與正義的覺醒，也是陸江來從底層重新找回自我的光輝時刻。」

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

《玉茗茶骨》除了有精彩的權謀戲碼，更力邀多位實力派演員如劉雪華、胡靜、董璇等傾情加盟。劇中考究的宋代服飾與精緻的採茶、製茶過程，為觀眾呈現了如詩如畫的茶文化景觀。

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

▲《玉茗茶骨》侯明昊、古力娜扎。（圖／愛爾達電視提供）

此外，由侯明昊親自獻唱的插曲《落》以及多首動人的原聲帶歌曲，更提升了整部劇的藝術感染力。《玉茗茶骨》4月30日起，週一至週五晚間7點愛爾達綜合台全台首播。

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玉茗茶骨古力娜札侯明昊

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