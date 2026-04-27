溫蒂漫步魔力太強！　獲日本大咖爵士樂團「2度欽點合作」

▲ 溫蒂漫步和JABBERLOOP合作推出新單曲。（圖／睦木文化提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團溫蒂漫步Wendy Wander，近期再次展開跨國合作新篇章，獲日本指標性爵士樂團JABBERLOOP 全員欽點，兩團共同創作新單曲〈Floating City〉，溫蒂漫步在與JABBERLOOP見面之前，對他們最深的印象是曾與蛋堡合作的經典作品，一直到實際見面才驚覺：「原來前輩們的年紀竟然跟我們的爸爸差不多！」但在互動時完全感受不到前輩的架子，令人印象相當深刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 溫蒂漫步和JABBERLOOP緣分始於2024年。（圖／睦木文化提供）



而兩團在單曲的籌備過程，也有數次實體碰面的有趣交流，溫蒂漫步曾精心安排台味十足的夜晚行程「台式熱炒搭配台灣啤酒」招待 JABBERLOOP；為了宣傳單曲，雙方也特別選在台北酒吧拍攝宣傳影片，默契十足的兩團相當有效率的完成拍攝，將歌曲中的迷人夜色氛圍化為真實畫面。此外，溫蒂漫步團員因知道 JABBERLOOP 前輩們特別喜歡喝酒，這次也準備了大罐的金門高梁讓他們帶回日本。

彼此緣分始於2024年春天，JABBERLOOP 在思考音樂版圖突破時，被溫蒂漫步的魔力深深吸引，為了讓雙方能充分認識彼此，JABBERLOOP 先邀請溫蒂漫步於 The Wall 舉辦聯合演出，JABBERLOOP 回憶，演出結束後，帶著尚未冷卻的舞台能量走進錄音室進行 Jam Session，雙方產生的化學反應遠遠超出預期，也讓〈Floating City〉的輪廓迅速成形，儘管兩團各自在台灣與日本皆有繁忙行程，都持續抽空於台北及東京的錄音室加入更細節的配器編曲與詞曲，歷時一年終於在不斷的交流與磨合中完成製作。

