潘越雲出道45年有喜了！　首登北流獻「第一次」新身份曝光

▲潘越雲出道45年宣布9月首登北流開個唱。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后潘越雲睽違6年，宣布將於9月12日於台北流行音樂中心舉辦 《坐看雲起時》 演唱會，這也是她出道45年首登北流開個人演唱會，潘越雲表示：「每次與歌迷面對面相聚的時光都是最珍貴的，歌聲裡的故事和回憶能在同一時空中共鳴迴響，是知音之間長久相惜累積的感動；透過這次新的演唱會，我將把一路累積的風致況味在北流舞台上細細道來。」

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▲潘越雲為演唱會身兼多職。（圖／滾石唱片提供）



潘越雲為了籌備演唱會卯足全力，更首度從幕前跨足幕後核心，不僅從演唱會企劃概念、曲目安排到服裝造型皆親力親為，並首度擔任整場演唱會的導演、製作人及執行導演團隊，除了將集結出道45年來國、台語精華經典，更預告將首度公開演唱過去從未在舞台曝光的作品，並強調：「完全沒有任何翻唱曲目，全部都是自己的歌！」

面對出道45年累積的龐大曲庫，潘越雲坦言歌單挑選自然成為最大考驗，為此她特別根據不同的主題篇章安排曲目，以力求實現歌單「零遺珠」的目標，讓過去隱沒在專輯中的好歌重新綻放光芒，她自信表示：「所有期待都不會落空，感動與驚喜都不會缺席。」至於歌迷熱烈敲碗的「點歌橋段」，向來寵粉的潘越雲也大方表示：「這部分可以考慮！非常歡迎歌迷朋友們把最想聽的歌告訴我，大家可以到我的臉書粉絲專頁留言互動。」



她也拿出長期規律運動下所培養出的耐力及體力應戰，除了透過學習多年的佛朗明哥舞鍛鍊節奏感與肢體張力，並藉由練習「太極」來調和氣息與心境的穩定；面對更大規模舞台，把內外兼修的鍛鍊融入生活的她自信表示：「無論面對多少人的場地，『呈現最優質的演出』是我始終不變的核心追求。」門票將於4月29日於拓元售票系統正式啟售。

