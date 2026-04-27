韓啦女神秘戀5年球員！閃婚認「有罪惡感」現況曝光

記者林汝珊／綜合報導

有「棒球場三大女神」之一的韓職韓華鷹啦啦隊成員金娟婷，去年12月宣布與韓華鷹內野手河周錫步入婚姻，讓粉絲、球迷都相當震驚。近日金娟婷接受韓媒《Xports News》訪問，坦言雖然已經結婚5個月了，不過還沒有真實感，「結婚後老公馬上就去海外春訓，我們一直分開生活，所以不太有新婚的感覺，不過好處是，反而像戀愛時期一樣更想念彼此。」

▲韓華啦啦隊金娟婷去年認愛內野手河周錫。（圖／翻攝自Instagram／90_allie、韓華鷹隊官網）

金娟婷透露，自己棒球季結束後就待在釜山，丈夫也在海外，因此兩人一直是各自忙碌的生活，也強調「完全沒有影響到本業表現」。至於婚後是否會上退休之路？她表示：「我真的很喜歡這份工作，老公也非常尊重我的職業」，可以一起穿著同一支球隊的制服、在同一個空間一起創造好成績讓他非常開心。

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▲金娟婷談婚後生活。（圖／翻攝自Instagram／90_allie）

值得一提的是，兩人在婚訊曝光前，幾乎沒有人知道她與河周錫在交往，兩人甚至交往了5年之久，「其實連隊員和公司都不知道，本來想等喜帖出來再報告，結果新聞先曝光，手機被訊息轟炸，我還向公司代表道歉，但對方反而安慰我說，人生很多事不是能完全照計畫進行的。」

不過也說曾因此背負罪惡感，「婚訊公開後因為關注太大，我甚至消失了兩天。明明不是逃避型的人，那是我第一次想逃避。」坦言當時覺得對成員與公司都很抱歉，但老公鼓勵她坦然接受祝福，於是才逐一回覆大家訊息。