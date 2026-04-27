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畢書盡迎歌唱生涯「最難挑戰」！　合體交響樂自創呼吸妙招

▲▼畢書盡、宇宙人、白安。（圖／新北市文化局提供）

▲畢書盡、宇宙人、白安。（圖／新北市文化局提供）

記者翁子涵／台北報導

新北市美術館開館周年戶外音樂會，25、26日一連兩天打造結合音樂、市集、科技展演的跨界城市藝術盛典，特別邀請到五組唱將包括宇宙人、Bii畢書盡、Gummy B、白安及新人歌手徐暐翔接力登台獻唱，Bii畢書盡透過古典交響樂重新詮釋自身金曲〈轉身之後〉，不僅為原本歌曲增添磅礡氣勢，更將賦予這首國民膾炙人口情歌全新的生命力。

▲▼宇宙人、白安接力演出。（圖／新北市文化局提供）

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▼宇宙人、白安接力演出。（圖／新北市文化局提供）

▲▼畢書盡、宇宙人、白安。（圖／新北市文化局提供）

Bii畢書盡坦言此次共演是他歌唱生涯最大挑戰之一，為此特別在排練時下足苦功，不僅反覆聽練團錄音，更配合旋律流動自己研發出一套「流水式呼吸法」，他透露練團時把自己視為「交響樂器的一份子」，「所有呼吸、節奏都必須隨著指揮與樂手的現場流動即時同步，希望能精準捕捉每一處進拍與情緒銜接點。」

白安這次特別化身DJ展現跨界才華，提及當初會開始接觸電子音樂的淵源，白安透露：「其實是最近這一兩年內因為愛聽電子音樂，因而延伸出對DJ領域的熱忱，發現不需透過文字，單純用音樂就能帶動全場律動，那種掌控節奏、與聽眾一同沈浸的感覺讓我覺得『非常酷』！」

壓軸登場的金曲樂團宇宙人一連帶來〈陪我玩〉、〈你的樣子〉、〈那你呢〉、〈藍色的你〉、〈我還繞著你在旋轉〉、〈不曾寧靜的夜〉、〈這就是我愛你的方法〉等金曲，正值新專輯收尾階段的宇宙人透露趁著這次造訪新北市美術館，剛好能為未來創作跨界交流尋找最後的靈感，至於私下熱愛攝影的主唱小玉則激發起想辦展的念頭。

被問到未來若能在美術館辦個展，小玉露出鬼才的一面拋出多個「腦洞大開」的企劃，包括捕捉每個人家中回憶物件的「跟拍到你家」、翻找口袋遺落物的「你口袋有什麼」，甚至是幽默感十足的「醜照攝影展」，小玉打趣地說：「想提醒大家醜照也很可愛，不需要時時保持完美！」
 

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宇宙人Bii畢書盡Gummy B白安

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