王俐人頻傳婚變！和尪分居5年「親揭現況」　回擊酸民：多做一點好事

記者孟育民／台北報導

49歲女星王俐人25日以特別嘉賓身分登上SWAG，穿上絲質情趣睡衣讓男優按摩身體，隔天改以「雙人瑜伽教學」的形式登場，大尺度畫面引發熱議，然而有網友開始關注她的婚姻狀況，小7歲的丈夫林琮軒的反應也備受關注。對此，王俐人也親自鬆口，回應目前的婚姻現況。

▲王俐人親揭和老公林琮軒婚姻狀況。（圖／翻攝自王俐人臉書）

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王俐人與丈夫林琮軒目前處於分居狀態，主要原因是林琮軒長期在大陸拍戲，兩人選擇互相尊重彼此的私人空間，如今她跨足SWAG，林琮軒26日PO出一張身穿古裝戲服的照片，寫道：「這是我穿過最重的鎧甲，三國防彈背心，比我鶴唳華亭的還重。」卻未對妻子直播一事多加回應。

面對外界關心，王俐人昨天在直播被追問擇偶的條件，她則說：「我就沒有，但也沒辦法篩選，因為我是 I’m taken（已經有對象）。」一句話否認婚姻破碎傳言。

▲王俐人。（圖／緯來提供）

面對外界酸民評論，她也在正面回應，「大家都很辛苦，今天我們是做娛樂，請不要給大家不好的感受。」她直言自己現在更清楚要愛自己、活出自己，「不是有人逼我穿這樣賣吹風機，阿姨平常就是穿這樣，我在家就喜歡穿著清涼，不喜歡就不要看，喜歡就說些正面的事情，不要一邊看一邊酸，說奶都垂成這樣，我覺得沒必要，我們活在世界上要多做一點好事 。」