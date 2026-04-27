《五福臨門》女星首談耳環貪汙風波！　落淚認「沒保護好家人」

記者蔡宜芳／綜合報導

因主演《五福臨門》走紅的大陸18歲女星黃楊鈿甜，在去年因疑似配戴價值高達230萬元人民幣（約新台幣955萬元）的奢華耳環，讓曾任公務員的父親被質疑貪汙，鬧出大風波。她近來首度公開回應風波，落淚表示「為什麼18歲才長大」，對於無法保護家人感到難過。

▲黃楊鈿甜因佩戴激似名牌的耳環，遭扯父親貪汙。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜透露，風波始於高三最後一次動員大會，當時學校要求穿禮服，她在宿舍與室友們開心地打扮，為了搭配綠色長裙，隨手找了家裡一對好看的耳環，卻沒意識到是名牌贗品。直到網路出現對比圖、開始被造謠家境優渥，她才驚覺出事，自責表示：「演員職業言行舉止都會受到關注，是自己當時不夠謹慎負責。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發酵時正值黃楊鈿甜考大學的前15天，她坦言得知事情鬧大時，全身都忍不住發抖、覺得很不可思議，「因為它明明是一個很假的事情，然後也會覺得很無助，就是沒有保護好自己的家人。」她也對於風波牽扯到地震貪污與人命而感到難以置信，更心疼父母為了保護她選擇隱瞞，而弟弟在校也因此受到欺負，讓她感到極度愧疚與無能為力。

▲黃楊鈿甜首談耳環風波。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

黃楊鈿甜表示，輿論並未隨著澄清而止步，自己在很長一段時間內，遭受到毀滅性的網路暴力。除了不斷被惡意P圖、遭攻擊是「嗜血犯」，甚至出現大量AI製作的黃色影片。她透露，拍戲期間收到無數謾罵私訊，連一張隨手拍的手機照也被曲解為對網友的「挑釁」。她苦笑說，看到這些惡毒詞彙後，再看「耳環女」這個標籤，反而覺得還好了，只能不斷自我釋懷，靠樂觀去影響身邊擔心的長輩與家人。

雖然官方調查結果最終還了清白，但傷害早已造成。黃楊鈿甜感慨：「維權是一件很難的事情，但造謠是一件很簡單的事。」她至今仍會接到騷擾電話與簡訊，生活難以完全恢復正常。調查結束後，她回老家看望爺爺奶奶，內心依舊感到後怕。她提到，雖然自己知道是假的，但「說的人多了，你自己可能也開始懷疑自己」，這種精神內耗成了她18歲最深刻且沉重的成年禮。

▲黃楊鈿甜當時因陷入風波而以淚洗面。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

談到成年的意義，黃楊鈿甜忍不住在鏡頭前落淚，直說：「為什麼18歲才長大？我覺得這個18歲來得有點太慢了。」她表示，在自已心中，大人應該是高大、強大且獨立的，能抵擋一切力量，但她卻覺得自己當時沒能保護好家人。

▲黃楊鈿甜在鏡頭前哽咽落淚。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

黃楊鈿甜27日轉發訪談也再度表示，雖然謠言已經澄清，但對於掀起這麼大的風波，還是對親友、工作夥伴、網友及粉絲感到抱歉，「很抱歉給大家添麻煩了，讓你們捲入其中我真的非常難過，對不起。」她也強調這一年來的批評都有認真接收，「謝謝大家願意督促我成長，我會認真改正錯誤彌補不足，所有的善意我也收到了，我會努力，讓自己變成值得被大家信任的大人。」

▲黃楊鈿甜發文。（圖／翻攝自微博／黃楊鈿甜）