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85歲「台灣嘻哈始祖」露面了！　超狂熱力唱跳台下全嗨翻

▲▼王彩樺（右起）、黃西田、劉福助、朱海君受邀劍湖山耐斯歌廳秀精彩演出。（圖／劍湖山世界提供）

▲劉福助熱力嗨唱，炒熱現場氣氛。（圖／劍湖山世界提供）

記者翁子涵／台北報導

《耐斯歌廳秀》自3月起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，4月25日第二場演出，特別邀請劉福助、黃西田、王彩樺、梁佑南、朱海君、賈斯汀、蔡亞露、超跑杰克、阿錡、電音三太子以及主持人胡鴻達、梅東生等，星光熠熠熱力開唱，因老公NONO捲性侵案受波及的金曲歌后朱海君，賣力演唱多首金曲，朱海君表示歌廳秀的文化需要被傳承，她很榮幸能代表中生代歌手參與這次盛會，向台下的前輩與長輩們致敬。

▲▼王彩樺（右起）、黃西田、劉福助、朱海君受邀劍湖山耐斯歌廳秀精彩演出。（圖／劍湖山世界提供）

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▲▼王彩樺（右起）、黃西田、劉福助、朱海君受邀劍湖山耐斯歌廳秀精彩演出。（圖／劍湖山世界提供）

▲▼王彩樺（右起）、黃西田、劉福助、朱海君受邀劍湖山耐斯歌廳秀精彩演出。（圖／劍湖山世界提供）

劉福助以招牌的勸世歌功力，展現巧妙的押韻奇才與即興台詞，令現場笑聲不斷，劉福助戴著棒球帽新世代造型，與辣妹舞群唱跳演唱「嘻哈始祖」，立即震撼全場，開心表示近年來唯一出席的大型演出，獻給了耐斯歌聽秀，「因為老友黃西田，讓我有重回歌廳秀的感覺。」接著熱唱「亂彈」外，黃西田與王彩樺聯手登場，三人鬥嘴鼓，嘴上功夫，互較高下，各種雙關語笑彈四射，現場笑聲不斷

舞台上王彩樺不改幽默本色，邊跳邊與觀眾開玩笑，甚至下台與小朋友互動，將現場氣氛推向最高潮。王彩樺在受訪時俏皮笑說：「來到耐斯歌廳秀就像回娘家，大家一定要看我這雙漂亮的長腿，還有感受我滿滿的熱情！」身為雲林女兒的梁佑南則演唱多首動人情歌，她感性分享，演戲與現場演唱截然不同，能在劍湖山這麼漂亮的舞台演唱，是演藝生涯中非常珍貴的經驗。

而整場演出的「驚喜包」莫過於來自美國的藝人賈斯汀，不僅說得一口流利的台語，客家話更是一絕，賈斯汀笑稱：「我上輩子一定是台灣人，能在這裡唱台語歌給大家聽，簡直是夢想成真！」賈斯汀一登場立即引來婆媽粉絲興奮尖叫，嗨唱台語金曲「風真透」、「愛拚才會贏」，現場宛如巨型K歌場，賈斯汀電眼攻勢發功，妙語如珠，擄掠婆媽粉絲的心，台下笑聲不斷，更收到不少婆媽的禮物。
 

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劉福助黃西田王彩樺梁佑南朱海君賈斯汀

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