陸古偶劇慘況連環爆！「僅3男星是選角安全牌」　某藝人連續被退4部劇

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演藝圈近年來面臨影視寒冬，進入所謂的「開機冷靜期」，27日一篇「同一藝人四部劇都沒過會」的爆料掀起熱議，接著更指出平台方在選角上更加謹慎嚴格，點名如今大陸演藝圈中唯三能過會的男演員分別是宋威龍、王星越及陳哲遠，甚至有部分演員因特定原因，被列入平台的「黑名單」拒絕合作。

陸娛影視圈面臨寒冬期 2026開機率慘跌50%！

大陸古裝偶像劇的審核標準明顯提高，據2026年第一季度的數據顯示，四大平台僅開機28部長劇，較2022年同期減少近半，資金也出現往「預定爆款」集中的趨勢，如頂級IP搭配頂流演員的項目作品，導致中小成本的戲劇項目過會難度增加，所謂的「過會」即指影視項目開始前的「評審環節」，由平台、資方等投資方根據劇本、主演陣容、演員商業價值等角度，綜合評估作品的風險與盈利潛力，若是通過審核就可以著手開拍，未通過則流產或換角。

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▲宋威龍、王星越、陳哲遠被點名是古偶安全盤藝人。（圖／翻攝自微博）



宋威龍、王星越、陳哲遠為何成平台首選？ 揭影視圈殘酷評選內幕



因此，平台在選角標準上更加嚴格，優先選擇具備穩定受眾基礎、CP值高且能帶動資源的演員，點名目前陸娛中只有宋威龍、王星越及陳哲遠等三位男演員，是古裝偶像劇過會的「安全牌」。宋威龍憑藉《以家人之名》累積觀眾認知度，王星越則因經紀人是于正，簽約即綁定全套劇宣資”的能力，片酬也符合行業趨勢，至於陳哲遠則憑藉《偷偷藏不住》的成功，對古裝劇帶來了受眾轉化的潛力，加上配合度高且無重大負面新聞，成為平台的低風險選擇。

然而，三人被視為「過會保障型」演員的現象也引發了部分爭議，有業內人士指出，這一名單僅基於少數製片人的單次合作經驗，並非所有古裝偶像劇項目的適用標準，且這類保守選角的策略，也遭質疑會導致古偶同質化，壓縮新人出頭機會，對行業長遠發展相當不利。

▲宋威龍、王星越、陳哲遠被點名是古偶安全盤藝人。（圖／翻攝自微博）





