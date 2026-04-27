蘇永康高雄終場激動噴淚！　逛超商意外催票：早知道去夜市唱

▲蘇永康高雄開唱第二天。（圖／遠傳電信、D-SHOW提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇永康在高雄港開唱第二天、同時也是最終場，歷經前一晚的熱身，他更融入南台灣的熱情節奏，一開場便以台語「福氣啦」親切問候全場，瞬間拉近與觀眾的距離，他也感性表示：「今天是加場！加場對我的意義是超出我的預料，衷心感謝你們，讓今天有這個奇妙的相遇，真的非常謝謝你們。」

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▲▼蘇永康感性告白高雄粉絲。（圖／遠傳電信、D-SHOW提供）

演出開始前，螢幕播放他寫給高雄的一封信，他回憶31年前剛踏入華語樂壇時，宣傳幾乎未曾離開台北，直到1996年才首次有機會來到高雄，卻總是因工作匆匆來去，從未停留超過48小時，多年後得知愛河的美，也曾幻想若能在秋天於河畔草地舉辦一場黃昏音樂會，然而這個念頭一放就是25年，直到去年年底才終於實現，他笑說，自己至今仍無法完整說出台語，但當得知兩場演出票房亮眼時，腦海卻自然浮現一句「水啦」，仍不足以形容內心的激動與感謝。

談及首場演出後的小插曲，他笑說自己去逛便利商店被歌迷認出並合照，照片被上傳社群後，許多網友才驚覺他正在高雄開唱，甚至留言「現在去買票！」讓他打趣表示：「如果早知道逛便利商店可以賣票，我應該去夜市走一圈或唱幾首歌，說不定可以再加一場。」幽默發言逗得全場大笑，他也誠意十足特別帶來〈情來自有方〉、〈紅顏知己〉等較少在台灣現場演唱的廣東歌作品。

來到演出後段，〈男人不該讓女人流淚〉掀起全場大合唱，情緒全面沸騰，安可聲此起彼落，安可環節中，他以〈愛得正好〉將氣氛推向最高潮，現場瞬間化為大型KTV，與歌迷展開男女對唱，互動熱烈。在滿場歌聲與掌聲包圍之下，蘇永康一度情緒湧上，眼眶泛紅，甚至落下難得的男兒淚，為演出劃下句點。

