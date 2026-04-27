米可白扣子全打開「上圍兇爆」穿超貼！中空打卡日本車站⋯身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）近年深耕影視作品之外，私下仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列前往日本散心的照片，「本日辣妹穿搭」，至今已經上千人按讚朝聖！

▲米可白最近和家人在日本玩。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



照片中，可以看到米可白頂著一頭俏麗短髮，身穿黑色皮衣，鈕扣全打開，露出了內搭的淺灰色上衣，貼身布料完整包覆出渾圓胸型，中空短版剪裁若隱若現出纖細腰身。

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▲米可白上衣穿超貼身。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白下半身搭配一件綠色短裙，秀出穠纖合度的大腿線條，「感謝舅媽的美美照～本日辣妹穿搭」，並且打卡博多車站，顯見她正和家人一起在日本遊玩。

▲米可白展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



事實上，米可白之前為了控制體態，曾大動作調整飲食習慣，改成自行下廚，每天準備口味清淡的簡易食物，多以高蛋白及高纖蔬菜為主。

▲米可白體態穠纖合度。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）