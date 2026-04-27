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一千萬vs老爸性命？春風答案笑翻全場！　台中死亡一條街逼哭觀眾

記者黃庠棻／台北報導

英傑哆影業製作、詹淳皓執導、改編自全台真實新聞「台中死亡一條街」的犯罪動作電影《死亡賭局》，自上週五全台上映後，隨即引發高度討論，強勢奪下週末國片票房冠軍。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

上週末導演詹淳皓攜手男主角春風（洪瑜鴻）前進台中、台南、高雄戲院勤跑映後座談，春風所到之處座無虛席，超高人氣展露無遺，也帶動觀眾的觀影熱潮，更是統測後學生舒壓首選。

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▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

導演現場分享，當初與春風討論林勝毅這個角色時，請他揣摩的方式是「林勝毅就是平行時空下，沒有成功的落魄春風。」這種帶入感讓春風的演出更具說服力。先前春風在《台灣通勤第一品牌》Podcast 中笑稱電影「還好」，反而激起大量觀眾好奇心朝聖，現場粉絲更熱情大喊「沒有還好，是非常好！」甚至有許多觀眾反應這部片值得二刷，二刷會看出更多精采細節。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

在各場映後座談中，不少觀眾對於片中描述的「老人互助會」感到毛骨悚然，甚至有觀眾現場分享，自己的家鄉確實有過一模一樣的事件「而且互助會的人私下都說絕對不會讓家人入會」，這番發言讓現場氛圍瞬間凝重，也凸顯了電影背後運作神祕且令人起疑的灰色地帶。更有許多映後觀眾熱情分享周圍發生的真實故事，內容震驚三觀，且這些駭人聽聞的故事現在都還在社會角落發生中。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

面對觀眾最辛辣的提問「如果你面臨跟林勝毅一樣的抉擇，會救爸爸還是拿那一千萬元？」春風不假思索幽默秒答「選錢。」但製作人隨即補問一句「不過如果是春風本人遇到呢？」他則說「那救爸爸！」不同的選擇也讓觀眾感受到情況真的不是那麼容易的非黑即白。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

近期也有許多脆友反應，原以為是動作爽片，但最後看完眼淚狂流，完全沒想到情感戲如此催淚。除了人性考驗，觀眾討論度最高的就是片中由游薇琳飾演的女兒「品瑄」到底是誰的孩子？面對這個身世之謎，劇組全員都守口如瓶，就連客串演出的五木也加入亂鬥，曖昧賣關子「品文（姚以緹飾）就住在我家後面，為什麼呢？」這番話讓劇情討論度再推高峰。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

《死亡賭局》改編自震驚全台的「台中死亡一條街」真實事件，揭露以互助會為掩護，將老人性命換算成金額的黑暗地下交易。而落魄的前職棒投手林勝毅（洪瑜鴻-春風飾），因假球案人生跌落谷底，某個夜晚返鄉，卻發現整個小鎮瀰漫著說不出口的詭異氣氛，父親被標價，金額高達一億，期限只到天亮。

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》的演技受到觀眾好評。（圖／英傑哆影業提供）

在弟弟勝彬（黃奇斌飾）與舊情人品文（姚以緹飾）的協助下，他逐步逼近真相，卻驚覺沒有任何選擇都不容易，時間開始倒數，他被迫在利益、親情與生存之間做出決定。《死亡賭局》已於全台上映。

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死亡賭局春風

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