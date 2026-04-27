草蜢蔡一傑術後腦癌擴散！「暴瘦9公斤」1年後現況曝光　淚吐恐懼病程

記者田暐瑋／綜合報導

草蜢成員蔡一傑2024年公布罹患腦瘤，已經動完腦瘤切除手術，休養多時，26日在演唱會上自揭抗癌心路，坦言曾有正常人的恐懼反應，但憑意志力與平常心克服困難，並以「疾病如感冒」的心態積極求醫，目前治療進展理想，身體狀況穩定。

蔡一傑首次公開自己腦癌的治療經歷，兩年前因發現腦內長了0.7公分的腫瘤，確定是惡性，決定接受開腦手術，但術後得知癌症已擴散，他坦言曾相當恐懼，但最後憑意志力與平常心克服困難，並以「疾病如感冒」的心態積極求醫，體重從72公斤驟降至63公斤，但在康復過程中，他投入大量時間進行高強度訓練並調整飲食，終於恢復健康。

▲蔡一傑公布病情做完腦瘤切除手術。（圖／翻攝自IG）



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演唱會當晚雖然耗費大量體力，但因長期進行鍛煉，蔡一傑並未感到疲累，談及醫生是否允許他登台，他笑言：「醫生昨晚也來到現場支持我。」目前治療進展理想，身體狀況穩定，並向歌迷保證：「我仍然存在，請放心！」

蔡一傑回憶病發當天的情況，當時正在做義工，突然感到頭暈不適，回家後請教醫生朋友，隨即被建議入院檢查，最後接到罹患腦癌的噩耗，在一周內果斷決定進行手術。手術完成後，原以為病情會有所好轉，但第二天卻迎來更大的打擊，醫生向他的家人透露癌症已經擴散，讓他再度陷入低谷，但他轉念積極尋求各種治療方法，努力與病魔抗衡，「既然來到這世界，就要活得痛快，畫出屬於自己的美麗圖畫。」坦言大病後才真正明白「及時行樂」的深刻意義。