楊謹華練皮拉提斯「幻想自己是Jennie」曝真心話　帶尪甜蜜運動！

記者黃庠棻／台北報導

楊謹華代言「虎鐵健身×器械皮拉提斯」廣告上架IG和YouTube兩個月共破400萬點擊，她和劉以豪、張軒睿、温貞菱共同演繹的主題曲〈虎鐵Say that again〉討喜又洗腦，就連人氣網紅陳土豆都COVER唱跳拍影片。

▲楊謹華分享運動心得。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

楊謹華近日再上虎鐵開設的PODCAST《今天不練可以嗎》暢聊她如何從健身痛苦到如今拉著老公Ben一起享受，還爆出做器械皮拉提斯時，會幻想自己是Jennie。

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節目一開始是快問快答環節，楊謹華被問到如果今天不用上鏡、不用當演員，起床最想做的事，她回答「賴床，躺到開心為止才起來。」而她在鏡頭前氣場強，被問到私下最容易放鬆的moment是哪個時候時，她笑說「運動很出力，再準備做下一個很用力的運動中間的喘息過程我會放空。」

▲楊謹華分享運動心得。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

把演員楊謹華當成一個角色，最想吐槽她的一句話是什麼，她開玩笑說道「不要再ㄍㄧㄥ了好嗎！」另外被問及上器械皮拉提斯課時，內心最常冒出的小劇場，她笑說「我是Jennie！因為她太完美了，我想要有好身材、好的腰線、腹肌和比例，就必須把自己想成是Jennie。」



不過，楊謹華透露曾在20至30歲期間不喜歡運動，甚至到健身房會感覺有點痛苦。但她明明更小時候非常愛運動，像是網球，她還參加課後輔導，成為區運的後補員，躲避球及排球也都喜歡，直言「可是到了二三十歲，去健身房真的很痛苦，又不得不去，因為工作要維持要緊實，常會健身到生氣，生自己的氣。面對冷冰冰的器材，每次上完心情都不好。」

▲楊謹華分享運動心得。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



但楊謹華透露自己是「比較狠的人」，在演藝歷程中，她只要遭遇到焦慮或害怕的人事物，都會讓自己正面應對「我不希望焦慮、不快樂一直長久捆綁著我，我寧可一個個把它拆開，哪件事讓我害怕或恐懼？我就一一拆開來面對，這樣我每一天就會進步一點點，可能不會馬上不害怕，但至少會離那個恐懼越來越遠。」



因而楊謹華後來一直思考為何運動心態改變，很久之前，她在IG影片上看見韓國女星常做皮拉提斯及禪柔「我覺得這個運動既漂亮優美，又確實可以達到我想要的運動效果」，於是開啟機緣。

▲楊謹華分享運動心得。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



楊謹華第一次到「虎鐵器械皮拉提斯」，坦言心裡蠻忐忑的「我怕自己會不會又不開心然後臉臭，後來發現我是從頭到尾笑著的」她感受到老師們會講解細節、發力位置及作用，體驗到原來運動可以這樣輕鬆，不像以前都用蠻力在做。



而楊謹華的先生Ben也跟著受惠「他是長期坐辦公室打電腦，肩膀也有一些問題，可是他每次跟我一起上器械皮拉提斯，他都覺得非常舒服而且有緩解，本來會去找物理治療師，後來就不需要了。」

▲楊謹華分享運動心得。（圖／虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）



不僅如此，楊謹華相當自律，但她坦言「小時候我的自律太過逼自己，變成一種負擔」。她舉例，三十多歲時她一度「以為自己被酒控制了」，只因喝酒後會變得太開心，其實並未發生不妥的事，但隔天她仍覺得有點小後悔，結果說戒就戒，之後跟朋友出去，可以只聊天，但不沾酒，一戒半年，只因對自己要求完美。如今的她，認為自律應該要在自覺舒服的範圍裡，不應該變成壓力與負擔，才能長期延續。