蘿莉塔認了「其實有產後憂鬱」 半夜收工獨自回家哭爆：大概持續1年

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒。然而，她27日首度坦言「其實我是有產後憂鬱的」，讓粉絲相當心疼。

▲蘿莉塔坦承之前其實有產後憂鬱。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔透露當時只要一獨處，無論是半夜或是收工後的路上，「基本上都是哭爆，天天哭」，這種狀態大約持續了一年。為了不讓身邊的人擔心，也認為旁人難以提供實質幫助，她選擇對外噤聲，「所以我只有偷偷進行線上諮商。」

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▲蘿莉塔當時每天都會以淚洗面。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



儘管深陷憂鬱，身為摩羯座的蘿莉塔自認是「悲觀但同時又很有韌性」的人，即使在心理狀態極佳不佳的情況下，她依然堅持努力工作，還順利考過了日文N3檢定，「可以在腦子一片漿糊的時候念書，但也僅限於有興趣的東西啦！」

▲蘿莉塔最近人生再度遇到關卡。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



在回首過去的同時，蘿莉塔坦承「最近人生又進入另一個卡關」，而且不知道是否能順利度過。儘管如此，她仍抱持著正向的態度自我勉勵，「只要我努力做好自己該做的事，問心無愧，一切就都會好起來吧！」