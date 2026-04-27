八點檔女星穿旗袍秀好身材！認在台灣沒人搭訕　出國被狂傳訊騷擾

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》中，黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」重返社交舞台，在酒會上一身旗袍優雅現身，亮麗外型立刻成為全場焦點，也吸引元六飾演的新角色「廖偉業」目光，眼裡冒出愛心並主動邀舞表達愛意。

▲元六加入《寶島西米樂》劇組，與黃瑄有許多互動。（圖／台視提供）

「廖偉業」身為集團企業總經理，性格瀟灑又帶點玩世不恭，鍾愛美人與美酒。一見到曉蘭便立刻展開熱烈追求，不僅主動獻殷勤，更因過於興奮不慎被自己絆倒，當場跌趴在地，搞笑登場。

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▲元六加入《寶島西米樂》劇組，與黃瑄有許多互動。（圖／台視提供）



黃瑄透露，這是第一次和元六合作，拍攝現場氣氛相當歡樂，她表示「原本看劇本會覺得『廖總』好像不太正派，但透過元六哥的詮釋，就變得很有魅力和喜感，真的超厲害。」她笑說不會覺得「廖總」像蒼蠅，反而會很期待接下來對方又要出甚麼招。

▲元六加入《寶島西米樂》劇組，與黃瑄有許多互動。（圖／台視提供）

劇中面對猛烈追求的情節，黃瑄則說，若現實生活中遇到類似狀況，會感到尷尬「在公開場合會顧及對方感受，不太容易直接拒絕，內心其實會有壓力。」她表示自己在感情互動上較傾向自然發展，若是有好感就會自然靠近對方，但若遇到窮追不捨的情況，反而會讓人想拉開距離。

▲元六加入《寶島西米樂》劇組，與黃瑄有許多互動。（圖／台視提供）

黃瑄曾在國外旅行時遇過外國旅客熱情互動，對方甚至頻繁傳訊問候、詢問行程，讓她一度感到不太自在，無奈表示「我其實是想好好享受安靜的旅行，所以後來就選擇不讀訊息，回到自己的節奏。」不過黃瑄也笑說自己在台灣反而很少被搭訕「收工後有時會一個人去吃飯、小酌，但幾乎沒有遇過有人主動搭話，我也很好奇為什麼沒有人要來搭訕我！」

▲元六加入《寶島西米樂》劇組，與黃瑄有許多互動。（圖／台視提供）

曾有朋友分析，黃瑄可能與外表給人強勢獨立的印象有關，甚至開玩笑說如果對方搭訕失敗，可能會被黃瑄往臉上潑酒。黃瑄笑說，真正會主動靠近的人通常比較勇敢或個性直接「這樣的人相處起來反而比較輕鬆，就算沒有發展，也可以當朋友。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。