私廚女王Irene驚王俐人突破　「她沒有對不起誰！」

記者葉文正／台北報導

藝人王俐人因為「一顆蛋」事件導致沒節目可上，在激凸賣吹風機與上SWAG之後，突然成了流量密碼，好友私廚女王Irene雖然驚訝於王俐人尺度大開，不過她也開嗆「她認真工作時你們看過？」、「為什麼第一個被拿出來討論的，永遠是外表、是尺度，而不是她的投入與努力？」坦承「最討厭又不消費又消費別人的人。」

▲王俐人對於自己做的事情很清楚，也很明白。（圖／SWAG提供）

私廚女王Irene也是有感而發：「最近一週，很多朋友拿王俐人的直播來問我，但老實說，我不知道怎麼回答，你們只是驚訝於她的突破。但你們沒有看到的是，她在很長一段時間裡，是怎麼認真工作、怎麼努力把自己的生活過好。」

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▲王俐人與私廚女王Irene。（圖／翻攝臉書）

Irene隨之提到與王俐的長久關係：「Lisa 是我認識很久的朋友，我開始開團購，其實也是她鼓勵的，很多現在在我身邊的好朋友，也是她介紹的。」

▲Irene為王俐人發聲。（圖／翻攝臉書）

Irene提出她的看法：「你們看到的，可能是一個外型亮眼的女生。但我看到的，是一個很真實、很真誠，也很大方的人。昨天我們還一起吃飯，我甚至直接跟她說來，我們拍一張，我要蹭你熱度，她只是笑一笑說，好啊。」

她認為不是每個人，都有這種氣度，「一個女生開始為自己做選擇、開始更用力活，為什麼第一個被拿出來討論的，永遠是外表、是尺度，而不是她的投入與努力？你們在她辛苦的時候沒有出現，但在她有了一點聲量之後，卻突然變得很有意見。這件事，我沒有辦法認同，我認識的她，一直都很清楚自己在做什麼。也一直都很認真在走她的人生。」

她覺得如果你不理解王俐人，可以，但真的不需要用那其他的眼光，套上她，最討厭又不消費又消費別人的人，一個善良的女生，靠自己、認真生活，做自己想做的選擇，沒有依附任何人，也沒有對不起誰。這樣的人生，沒有什麼不對。

她坦承是蹭好友熱度，相信她值得，「女生為自己活沒有錯，不要只用表面去定義一個人，真實比標籤重要。」