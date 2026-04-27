鄭容和確定現身hito頒獎典禮！　「夢幻神級名單」曝光

▲鄭容和將來台出席頒獎典禮。（圖／ Hit Fm提供）



記者翁子涵／台北報導

2026 hito流行音樂獎頒獎典禮，將於5月23日在台北小巨蛋登場，今（27日）主辦單位公布最新一波卡司名單，揭曉神級夢幻聯動的表演陣容，周湯豪（NICKTHEREAL）擔綱典禮開場嘉賓，海外演出嘉賓迎來韓國大勢人氣樂團CNBLUE主唱、韓流首席全能才子鄭容和擔任表演嘉賓，以及馬念先、金曲樂團宇宙人、人氣樂團icyball冰球樂團首度於台北小巨蛋驚喜合體帶來特別表演。

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▲▼馬念先、宇宙人、icyball冰球樂團將首度於台北小巨蛋驚喜合體。（圖／ Hit Fm提供）



這不僅是鄭容和首度登上台灣大型頒獎典禮舞台，正好與他個人SOLO出道11週年的重要時刻相互契合，鄭容和表示：「台北對我而言一直是一個充滿溫暖能量的地方，這次邀約對我來說意義格外重大。」鄭容和說，雖然他曾在台北舉辦過多次個人演唱會與演出，但這是第一次正式參加當地音樂頒獎典禮盛事，心情激動且有些緊張，期待能與很多優秀歌手們交流，親自感受典禮現場火熱氣氛。

鄭容和也跟台灣粉絲感性告白，他表示出道至今正因為有歌迷們長久以來不變的信任與支持，他才能夠不知疲倦地持續站在舞台上，「大家給予我的愛，永遠是我最大的動力！」他希望透過2026 hito 流行音樂獎的舞台來回報這份愛，更暖心表示：「請大家一定要保持健康，很快就在台北見面了！謝謝大家，我愛你們！」

馬念先、宇宙人、icyball冰球樂團，將首度於台北小巨蛋驚喜合體，聯手打造一場橫跨世代的「都會雅痞、微醺律動」之夜，宇宙人表示：「一直以來都很欣賞馬念先和icyball冰球樂團的音樂，第一次以這樣的組合同台演出，光是排歌單就讓我們自己很期待了！」icyball冰球樂團幽默表示：「我很抱歉，是可以這麼幸福的嗎？」馬念先笑說：「我負責帥就可以了吧？剩下的就交給年輕人去衝！」

