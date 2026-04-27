夏于喬「孕後期不容易」 看書也不舒服⋯PO一真實寫照：最近的狀態

記者潘慧中／綜合報導

夏于喬2019年結婚，時隔6年，她2025年底驚喜宣布懷孕，圈內好友和粉絲都很替她開心。拍攝工作暫時告一段落的她，已準備迎接新生命，但也坦承了最近身體的負擔，引起不少媽媽網友的共鳴。

▲夏于喬吐露孕後期心聲。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



夏于喬目前正處於懷孕後期，她坦言，現在的身體狀況讓她「想要好好地看本書，但實在沒有一個坐姿是舒服能久坐的」，並附上帶有疲憊感的表情符號描述這種無奈，「孕後期，真的不容易。」

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在夏于喬分享的照片中，愛貓「夏雪寶」以一種雙腿張開且背部靠牆的「大叔坐姿」入鏡，神情看起來既慵懶又帶著一絲無奈。對此，她幽默地說，這副模樣就是她近期的真實寫照。

▲▼夏于喬即將迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiao_hsia）



事實上，夏于喬這胎懷的是女兒，當時一得知性別，她就興奮不已，「誰說女兒是爸爸的前世情人？抱歉，這輩子她先屬於我。」語氣俏皮卻藏不住滿滿母愛，「原來愛真的會提前發生。還沒見面，心已經偏了一點。」