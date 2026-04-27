啦啦隊女神脫了！瑟七破尺度出首本寫真　裸背入鏡「性感美照曝光」

記者孟育民／台北報導

粉絲敲碗已久，「南台灣最頂啦啦隊女神」瑟七終於出手了！她推出2026年首本實體寫真書《微澀・微瑟》，今（27日）中午12點正式開放限定特裝版預購，限時兩週開搶，消息一出立刻引爆粉絲關注。她也將這本寫真形容為送給粉絲的一封「實體情書」，從內容到收藏設計都誠意滿滿。





▲▼瑟七推出首本實體寫真《微澀・微瑟》，誠意十足。（圖／尖端出版集團提供）

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這次寫真中，瑟七大膽展現多變風格，其中一組水中畫面特別吸睛，她身穿藍色比基尼浸身於水面，濕髮貼臉、眼神直視鏡頭，整體氛圍既清透又帶點撩人張力，將青春與性感巧妙融合。而另一張照片，瑟七側躺在純白床鋪之上，以近乎裸背的姿態入鏡，僅以毛巾覆蓋，線條若隱若現，有別於以往在球場風格，令人看的臉紅心跳。

▲▼瑟七展現以往不同的面貌。（圖／尖端出版集團提供）

除了視覺風格全面升級，瑟七也首度挑戰背部全裸拍攝，以更自然、不刻意的方式詮釋女性身體之美。這次突破，也被粉絲視為她勇敢跨出舒適圈的重要象徵，不少人直呼「尺度與質感都升級」，再度掀起一波話題熱潮。