詹姆士罕同框28歲女兒！搭機聽她突告白一串話⋯忍淚：做爸爸的都懂

記者潘慧中／綜合報導

名廚詹姆士26日迎來58歲生日，他不但難得曝光和28歲女兒的私下合照，還寫下前幾天和孩子在飛機上的對話，讓粉絲看了都不禁動容，「但其實，做爸爸的都懂。那一刻，是真的要忍住，才沒讓眼淚掉下來。」

▲詹姆士曝光和女兒在飛機上的對話。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）



詹姆士在臉書透露，前幾天與女兒遠赴新加坡工作，且這次由女兒擔綱拍攝重任，父女倆在六天的行程中「早起晚歸一直拍」，一路上，他看著女兒「眉頭都皺著」，本來以為愛女是否覺得行程太緊湊，沒想到後續發展出乎他意料。

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在回程班機上，女兒突然對詹姆士說：「我剛剛在回想這一趟，真的很謝謝我有一個這樣的爸爸，讓我看到、也體驗到很多，可能要我很努力很努力之後，才有機會碰到的生活。」

▲詹姆士前幾天和女兒一起工作。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）



除了對工作的觀察，女兒更深刻體會到詹姆士光鮮亮麗後的辛勞，「爸爸工作真的很辛苦，每天從早到晚幾乎都在工作，好像都沒有在放鬆。」她坦言自己這次全程跟拍，「其實都有點撐不住了」，這才驚覺父親長年累月的抗壓與付出，「真的有點心疼你了。」

為了不讓氣氛過於凝重，詹姆士聽完女兒的告白後，開玩笑地回問：「那你平常是覺得爸爸都很廢嗎？每天回家都躺在沙發看電視。」沒想到女兒立刻笑著回覆：「對啊。」兩人隨即對看大笑，以幽默的方式化解了當下的感性氛圍。

▲詹姆士日前飛去新加坡工作。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）



儘管表面上用笑聲帶過，但詹姆士內心其實是波濤洶湧，「其實，做爸爸的都懂。那一刻，是真的要忍住，才沒讓眼淚掉下來。這就是我今年，最好的生日禮物了 。」