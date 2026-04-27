劉曉憶化身「打工仔」婚期曝　康茵茵見證女神風采

記者葉文正／台北報導

「2026世界年度夫人先生台灣總決賽」日前於嘉義佐登妮絲城堡圓滿落幕。日本創始人西村沙江子特別率領官方代表團來台並擔任評審，與台灣區主席徐郁善、許安毅一同見證冠軍的產生。活動由女星康茵茵擔綱主持，劉曉憶擔任表演嘉賓。劉曉憶也透露，過去從不做家事的她，近來為愛斜槓在未婚夫經營的酒吧當「打工仔」，婚期也透露將會在今年底或明年初。

▲康茵茵亮麗出席。（圖／世界年度夫人&先生主辦單位）

擔任主持人的康茵茵當天身穿一襲藍色禮服，顯得非常亮眼。不過她腳踩10公分高跟鞋，從下午1點半站到晚上9點半，展現了高度的專業與敬業。讓她更佩服的是典雅組冠軍郭玲君，康茵茵表示：「她已經72歲了，還親自設計造型，並跟老公跳了一段探戈，充滿自信，我希望自己到那個年紀時也能一樣漂亮。」



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉曉憶宣布婚期。（圖／世界年度夫人&先生主辦單位）

康茵茵近期正忙於舞台劇《會演是英雄2：英雄所賤略同》的綵排，能與前輩曾國城、鍾欣凌、唐從聖合作令她備感期待。尤其對於首次與鍾欣凌合作，她興奮地說：「以前只有在通告上遇過，這是我第一次與欣凌姐合作，很羨慕她能詮釋各種不同的角色。」日前兩人在排戲時也小聊了一下，「跟欣凌姐聊天能帶給我很大的能量。我發現欣凌姐雖然經驗豐富，但進入新劇組時仍會跟我一樣緊張，擔心演法是否符合導演要求。」

▲日本創始人西村沙江子(左四)特別帶隊來力挺台灣區選美主席許安毅(左五)與徐郁善(左六)。（圖／世界年度夫人&先生主辦單位）

八點檔女星劉曉憶受邀擔任表演嘉賓，現場獻唱3首歌曲，並大方分享與未婚夫的甜蜜生活。她透露近期常在大稻埕幫忙未婚夫經營的露天酒吧，自嘲是「打工仔」。過去從不做家事的她，現在不僅要端菜給客人、洗碗、洗杯子，甚至還得親自下廚。

雖然一開始不擅長油炸，常被噴傷起水泡，但她仍堅持克服，並幽默表示現在與炸台的「關係良好」。至於外界關心的婚事，她坦言因酒吧計畫移至室內，受事業調整影響，原定婚期預計將延至今年年底或明年初。

面對演藝圈的激烈競爭，動過兩次縮胃手術的劉曉憶，體重已降至5字頭，她自嘲：「我好像瘦太多了，瘦身前我的對手五根手指頭算得出來，瘦身後對手至少有50個。」這也讓她更積極尋求職涯突破，她喊話希望能挑戰更多元、具張力的角色，如女鬼、黑道大姐頭等，期待讓觀眾看見她演技上的全新突破。

「2026世界年度夫人先生台灣總決賽」由「美與健康身心靈協會」與「台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會」共同主辦。該賽事2020年起源於日本，以「SDGs永續發展目標」為基石，強調「行動之美（ActionBeauty）」，鼓勵不分年齡、性別和國家的女性與男性勇敢追求自我實現。目前，該賽事已擴展至全球21個國家。為展現對台灣賽事的重視，日本創始人西村沙江子特別從日本帶著40多位歷屆佳麗與評審來台助陣與交流。

台灣總決賽在選美主席徐郁善與活動主席許安毅的領軍下，由女星康茵茵搭配余正昭博士擔任主持人。經過激烈的角逐，世界夫人各組冠軍於4月25日晚間正式誕生，分別為：傑出組（18-40歲）羅嵐、璀璨組（41-60歲）陳瑀涵、及典雅組（61歲以上）郭玲君，前5名的參賽書將有資格前往日本參加6月24日至27日舉行的世界選拔賽。