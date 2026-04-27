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八點檔女星當面狂撩「坐大腿」　尹昭德冒汗認了：害羞到血壓升高

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔霸主《豆腐媽媽》劇情高潮不斷，娛樂節目《娛樂超skr》日前特別深入棚內探班，直擊尹昭德、徐千京與王耿豪的拍攝現場。沒想到戲裡糾葛不斷，戲外更是火花四射，徐千京撩功全開，讓平時形象儒雅的尹昭德也招架不住，直呼「害羞到血壓都要升高了！」

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

探班當天，徐千京正與尹昭德對戲，兩人的「主僱關係」在戲外變得相當微妙。徐千京開玩笑抱怨尹昭德位子坐太大，害她的秘書包包沒地方放，更語出驚人預告「之後有一場戲秘書要坐大腿喔！大家期待嗎？」

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▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

面對徐千京的熱情攻勢，尹昭德顯得有些靦腆，徐千京更趁機告白「水富（王耿豪飾）用十倍價錢都挖不走我，因為我只想要你的真心！」一番深情撩撥讓尹昭德頻頻擦汗，笑說曉菁實在太主動，讓他快要撐不住。

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

剛加入劇組第二天的王耿豪，在劇中與尹昭德不僅是事業對手，更企圖挖角徐千京。王耿豪透露，水富雖然愛曉菁，但曉菁眼裡只有理事長。有趣的是，雖然劇中尹昭德角色個性內斂悶騷，但在現場被問到是否在意秘書被搶走時，竟霸氣回覆「她是我的人！」這句宣示主權的台詞讓徐千京興奮不已，直呼理事長終於「欲擒故縱」成功。

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

除了戲裡的三角關係，尹昭德也透露王耿豪其實是他學校的「學長」，兩位實力派演員同台飆戲火藥味十足。尹昭德大讚學長雖然才進劇組兩天，但表演狀態非常紮實，完全不用替他擔心，即時現場更動台詞，也可以很快消化完成，迅速的完成拍攝。

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

拍攝空檔也發生不少趣事，尹昭德在遞茶給徐千京時，因動作太慢被主持人虧說是在拿「骨灰罈」，嚇得他趕緊澄清是「茶」，徐千京也趕緊打圓場說這是「充滿愛的茶」，而她也笑說會忍不住角色上身，一直對理事長開撩。

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

▲尹昭德、徐千京與王耿豪在《豆腐媽媽》有精彩對手戲。（圖／民視提供）

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豆腐媽媽尹昭德徐千京王耿豪

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