鍾麗緹55歲「老公還要拚生子」！網轟不顧妻命　她親上火線幫擋槍

記者田暐瑋／綜合報導

55歲女星鍾麗緹與小10歲丈夫張倫碩結婚10年，夫妻感情甜蜜融洽，她在前段婚姻中已育有三名女兒，夫妻倆仍希望能擁有屬於彼此愛的結晶，張倫碩先前坦言有生育計畫，不排除考慮收養孩子，此番言論遭轟不顧鍾麗緹的身體狀況，如今鍾麗緹則以行動支持丈夫，親上火線替老公擋槍。

鍾麗緹和前夫所生的三名女兒已改姓張，但與現任老公張倫碩仍希望能擁有屬於彼此愛的結晶，張倫碩在節目《初入職場·金融季》中談及生子心聲時，坦言雖然希望順其自然，但也面臨現實考驗：「雅雅姐55歲了吧，如果想要孩子，也就是這一兩年的事情。」並補充說明，科技手段可能是必要的選擇，若無法實現，收養孩子也是一個選項。

▲鍾麗緹直播哭了。（圖／翻攝自微博／芒果媽媽）



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鍾麗緹沉默多日，近日在社群平台上轉發丈夫的影片，背景歌曲是〈流言如刀〉，歌詞描述流言如子彈般傷人，但真相難以澄清，接著在貼文中深情表示，夫妻攜手走過10年，雖然遭受流言蜚語的攻擊，甚至流過委屈的眼淚，但家人的支持始終是她最大的力量：「十年流言如刀，我們一家人卻始終抱得更緊。即使謠言滿天飛，真心永遠不會騙人。」