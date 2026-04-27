柳演錫來台破戒狂吃！踩點「曹政奭同款火鍋」：還要再來

記者林汝珊／台北報導

韓劇《神與律師事務所》，由柳演錫飾演通靈律師「申以朗」，透過與鬼魂對話挖掘其死亡真相，劇情懸疑緊湊又屢屢逼哭觀眾。柳演錫公司官方頻道最新上傳來台宣傳《神與律師事務所》幕後影像，明明自己說正在飲食管理，卻從落地開始就大嗑知名小籠包店、手搖飲與海鮮火鍋，完全吃不停。而他在Hami Video專訪時提到《機智醫生生活》好友曹政奭與合作過電視劇《運氣好的日子》的導演畢鑑盛，兩人去年來台宣傳電影《我和我的殭屍女兒》曾吃過的火鍋店，他也在記者會後如願踩點，好吃到狂讚，「我還要再來台灣！」

▲《神與律師事務所》柳演錫在劇中展現大啖美食的演技，戲外則是愛上台灣火鍋和小籠包。（圖／截自Hami Video）

最新集數中，申以朗從委託人口中得知，已故的檢察官父親「申器重」（崔元英 飾）竟藏有不為人知的黑暗過去，曾為私利打壓模範教師，間接導致對方走上絕路。這段真相對自幼喪父的他無疑是重擊，更殘酷的是，父親竟以鬼魂之姿再次出現在他面前。面對這個熟悉卻陌生的存在，申以朗一度情緒潰堤，怒斥「你是絕對不能被原諒的人」，試圖將他拒於心門之外。然而與其從他人口中聽見父親為人，他選擇直面對方，眼眶泛淚說出「你是我的父親」！柳演錫以細膩眼神詮釋這段內心崩裂的掙扎，讓觀眾直呼「光看眼神就破防」，再度展現影帝級演技張力。

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▲柳演錫面對父親時，以細膩眼神詮釋這段內心崩裂的掙扎。（圖／擷自Hami Video）

隨著劇情進入關鍵轉折，柳演錫也再度親自獻聲，演唱最終OST〈那時，那些日子（그 때, 그날들）〉，為角色心境畫下情感註解。歌曲以回望過去為主軸，訴說對重要之人的思念與告別，搭配劇中申以朗與父親的回憶畫面，從童年片段到情感裂痕，再到以亡者身分再次見面的瞬間，層層堆疊出強烈情緒，讓不少觀眾直呼「光聽就想哭」、「柳演錫不只唱功強，歌詞又貫穿整部劇，聽完都起雞皮疙瘩。」、「柳演錫唱這首歌時的情感，真的像是申以朗本人在唱一樣，那種投入程度完全瘋掉。」

《神與律師事務所》講述能被鬼附身的菜鳥律師「申以朗」（柳演錫 飾），意外踏上替亡者申冤的命運之路，在人間與靈界之間來回穿梭，為一段段未竟的故事找回真相。他與李絮飾演、凡事只追求勝訴的冷血精英律師「韓娜賢」攜手合作，從衝突到並肩，展開一場融合懸疑、奇幻與充滿情感的律政冒險。《神與律師事務所》每週五、六於Hami Video全台獨家跟播。