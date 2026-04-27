三人NewJeans回歸倒數？　ADOR回應丹麥目擊消息

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans近日被爆現身丹麥哥本哈根，疑似投入新專輯製作，引發外界關注。對此，所屬公司ADOR於27日出面說明，表示相關行程「是為了呈現NewJeans全新音樂敘事所進行的前期製作過程之一」。

▲NewJeans先前被目擊現身丹麥。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



成員被目擊現身哥本哈根 錄音室行程引發猜測

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近期網路社群流傳多則目擊消息，指出成員Hanni、Haerin與Hyein出現在哥本哈根。隨後更有網友發現，當地一間錄音室的預約行程中出現「ADOR」名義，進一步引發外界聯想NewJeans可能正在進行新專輯錄音。

對於相關傳聞，ADOR並未正面證實錄音計畫，但強調目前行程屬於音樂製作前期準備。

公司：依個別狀況安排活動 未來動向將另行公布

ADOR表示，成員們目前正依照各自的身體狀況與最適合的節奏進行活動準備，並強調關於未來發展，「將在最適當的時機正式對外說明」。

團體歷經紛爭後重整 成員動向仍受關注

NewJeans過去曾與公司爆發紛爭，去年11月由Hanni、Haerin與Hyein率先回歸ADOR。至於Minji的去向目前尚未確定，而Danielle則已退出團體，並持續進行法律相關爭議。

在團體重整期間，成員動向與新作計畫備受關注，此次哥本哈根行程也再度引發外界對NewJeans未來發展的高度期待。

