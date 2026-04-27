陳漢典演到一半突下台「點名女民眾互動」　一看竟是愛妻Lulu！

記者黃庠棻／台北報導

由王傳一與朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，4月25日於高雄大東文化藝術中心迎來最終場演出，在滿場笑聲與掌聲中，為橫跨台中、台北、新竹到高雄的巡演旅程，劃下熱鬧又溫暖的句點。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

最終場特別邀請陳漢典擔任壓軸嘉賓，「一典兄弟」首度於舞台正式合體，從排練階段便火花四射，正式演出更是節奏全開、笑點連發，讓觀眾直呼「完全失控地好笑」。三人之間自然流動的默契與即興碰撞，也讓這場最終演出多了一份難以複製的限定魅力。

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▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

《壹加一剛好比三小》自台中首演以來，場場累積口碑，不僅融合傳統相聲基本功，如〈六十六〉、〈玲瓏塔〉、還有七塊板的俐落節奏，也加入脫口秀式的生活觀察與自我剖白，讓觀眾在笑聲之中，看見語言的力量與人與人之間「好好說話」的可能。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）



其中，王傳一的個人段落，以幽默方式分享一路走來的心境轉折，從等待機會到跨出舒適圈的挑戰，笑中帶著真誠；朱德剛則以深厚相聲底蘊穩住全場節奏，兩人一來一往，讓傳統與現代在舞台上產生全新火花。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

壓軸嘉賓陳漢典也展現「模仿小天王」實力，火力全開帶來一連串經典模仿，從綜藝天王乃哥徐乃麟，到秀場傳奇高凌風、陽帆，節奏精準、神情到位，讓現場掌聲與笑聲不斷。

來到了高雄，陳漢典展現台語諧音梗功力，現場拋出連串謎題笑翻全場。「頭真圓（台語），猜一位女明星？」答案是陶晶瑩；「韭菜一個（台語），猜一位女歌手？」答案是郭采潔；「稍坐起來（台語），猜一位男演員？」則是修杰楷。其中最令人拍案叫絕的，是用台語說出「中午謀呷（台語）」，竟聯想到日本歌手中島美嘉，語言轉換之巧妙，展現其靈活語感與即興反應，現場觀眾笑聲一波接一波，台語的諧音梗也是一絕。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

節目第四段「西遊記」橋段同樣成為全場高潮之一，陳漢典化身豬八戒，不僅造型吸睛，演出更是放飛自我，甚至走下舞台與觀眾即興互動，現場氣氛瞬間沸騰。沒想到被點中的女觀眾，竟是他的新婚妻子Lulu黃路梓茵，真實身分揭曉讓笑點瞬間升級。台上王傳一立刻接梗大喊：「豬八戒，不要調戲陳漢典的老婆，趕快回來！」神反轉橋段引爆全場，原來LuLu特地南下來看演出，用行動愛相隨，成為當晚最令人印象深刻的瞬間之一。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

巡演一路走來，每一站因嘉賓不同，發展出截然不同的樣貌，也讓觀眾每一次走進劇場，都能獲得獨一無二的觀演體驗。從台中首演的感動開場、台北場的星光雲集、新竹場的在地情感，到高雄最終場的熱烈收官，這不只是一場演出，更像是一段與觀眾共同完成的旅程。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

演出尾聲，主辦單位特別準備花束，獻給四位演員，為這段旅程留下充滿儀式感的收尾。其中，送給王傳一與朱德剛的主花為「泰迪熊向日葵」，象徵溫暖的擁抱與守護，正如兩人在舞台上帶給觀眾的安心與療癒；而陳漢典與劉毓謙則收到「捲邊太陽花」，其花語為獨一無二的魅力與閃耀，波浪狀花瓣也象徵展現自我、不隨波逐流的個性，呼應兩人在舞台上各自綻放的存在感與表演張力。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

同時，現場也提前為即將於5月5日迎來生日的王傳一驚喜慶生，全場觀眾齊聲祝福，還有觀眾帶了「金蛋」祝壽，氣氛溫馨動人，王傳一並許下生日願望「我希望我在表演這條路，一直堅持下去，一直不斷嚐試新的東西，挑戰自我，也希望我的家人們還有好朋友們，都健健康康，繼續支持我的表演，做我最堅強的後盾。」

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

更令人動容的是，朱德剛在台上特別稱讚王傳一的敬業態度，直言「只要他想要開始做一件事，就絕對不會中斷」，這份堅持也體現在生活中。自從建議王傳一要透過跑步為站在舞台上可以增加肺活量後，他便風雨無阻、每日跑步5公里，至今在高雄演出當天已連續跑步達到第375天。

▲王傳一、朱德剛打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》最終場嘉賓請到陳漢典。（圖／嚞娛樂提供）

為此，朱德剛特別準備一面寫著「毅力巔峰」的冠軍金牌致贈給王傳一，象徵堅持與努力之下這份自律是多麼的難得，讓現場觀眾報以熱烈掌聲。他表示：「最終場有種說不來的快活，最終場有種說不出的不捨。但再見即是相見的開始，我們期待未來有機會，在舞臺上再次見到大家，壹加一剛好比三小，下台一鞠躬，不敬禮，解散」道出這段旅程最真實的心情。