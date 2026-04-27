邊佑錫認了「IU就是理想結婚對象」：對她一片忠心

記者林汝珊／台北報導

韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來氣勢如虹，最新集數韓國全國收視率達11.2%破自身紀錄，其中「宴會求婚」與「遊艇接吻」名場面更分別締造13.7%與13.4％的傲人成績。最新劇情中，邊佑錫飾演的「理安大君」為拯救IU飾演的Castle集團代表成熙周，不惜飆車捨身相救。理安大君更直接在眾多皇族與政商高層的宴會上，溫柔牽起熙周共舞華爾滋，在眾目睽睽下深情求婚：「跟妳比起來，我的步調可能慢多了。即使如此，妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數瞬間破表。

▲《21世紀大君夫人》最新一集創高收視。（圖／Disney+提供）

不僅劇中粉紅泡泡滿溢，兩人戲外互動也超好嗑！IU 與邊佑錫不僅默契十足地在個人社群釋出練習舞蹈的高甜幕後花絮照，日前劇組出席MBC節目受訪，當主持人問及「如果在劇中角色選一個真實或契約結婚對象，會選擇誰？」邊佑錫更毫不猶豫地點名IU飾演的成熙周。

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邊佑錫笑稱：「雖然她沒有王室血統，但她是財閥，長得漂亮，想做什麼就做什麼！無論是真實結婚還是契約結婚，我都想選成熙周，對她一片忠心。她那種毫不介意周圍敵人、大氣灑脫的生活方式，真的非常帥氣！」而IU除了回應真實結婚也會選擇理安大君外，也稱讚其實和聰明的反派「大妃娘娘」締結契約婚姻是不錯的選擇，笑認「她做事有很完善的計畫，會是很好的戰略夥伴」。

▲邊佑錫飾演的「理安大君」向成熙周求婚。（圖／Disney+提供）

隨著劇情發展，危機也逐漸向兩人逼近，意識到自己身處權力鬥爭風暴的理安大君一度為了保護愛人提分手，然而聰明強悍的成熙周卻反客為主，激勵大君勇敢守護所愛，更主動擋下大妃娘娘的為難、霸氣講出「護夫」宣言：「再忍耐一下，等我們結婚後，我會幫你清除所有阻礙！」隨後帶著對方登上自己的私人遊艇、試圖逗大君開心。兩人除了在船頭唯美模仿《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典飛行動作，最終在海風與氣氛的催化下，理安大君忍不住說出「你不是說我想做什麼都可以嗎？」隨後忘情擁吻，兩人首次的真情之吻也讓觀眾激動不已。《21世紀大君夫人》於Disney+獨家上線，每週五、六22:20各更新1集，於5月16日迎來完結。