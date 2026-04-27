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世紀合體！康永爆小S酒後失態噴髒話　林志玲反溫柔安慰「秒惹怒她」

記者孟育民／台北報導

東森綜合台《小姐不熙娣》由小S（徐熙娣）與派翠克領軍，繼「康熙合體」引爆全網回憶殺後，近期再度祭出核彈級驚喜！節目首度邀請林志玲作客，更邀來靈魂伴侶蔡康永共同主持。節目開場，林志玲先是對正值復出之路的小S真摯告白，溫暖氛圍令現場動容。不料蔡康永隨即打破感性，直言這集「沒有要放過兩位」，小S立刻反應神速，拋出地獄梗回擊：「你沒有要放過我？可是我姊姊走了耶！」黑色幽默瞬間讓蔡康永語塞，只能轉頭對林志玲感嘆：「那我只好不放過妳了。」

▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

▲小S合體林志玲登《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台提供）

小S 現場大翻舊帳，吃醋指責蔡康永平日眼中只有林志玲，不僅開口閉口都是志玲，甚至連志玲小孩的背影都要分享，忍不住質疑蔡康永是否存心激怒她。蔡康永則妙語如珠反擊：「有啊，我常跟志玲聊到妳，我都說：『志玲，徐熙娣又喝醉了。』」引發小S崩潰怒喊：「我除了喝醉還有別的事好嗎！」

▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

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▲▼小S和林志玲互動爆笑。（圖／東森綜合台提供）

▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

蔡康永更接著爆料，某次林志玲請吃燒肉，小S酒後情緒高漲甚至大飆髒話，當時蔡康永擔心一旁的志玲受驚，趕緊上前安撫，沒想到林志玲竟溫柔反過來安慰他：「小S壓力很大，沒關係。」這份「女神級體貼」徹底點燃小S的勝負欲，氣到語無倫次地自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」蔡康永隨即幽默補槍小S「瞧不起藝術」，兩人老搭檔式鬥嘴火花四射，笑果十足。更多精彩內容，敬請鎖定今（27日）晚間10點，東森綜合32頻道《小姐不熙娣》。

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小S小姐不熙娣大s徐熙媛蔡康永林志玲康熙來了

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