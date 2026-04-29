4月29日星座運勢／巨蟹座週三財路大開 天蠍開展創業計劃
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：樹立專業標準
感情：彼此擁抱溫馨
財運：加入收益計畫
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：引領行業發展
感情：呵護愛情之花
財運：專業技能賺錢
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：尋找增長機會
感情：細緻打扮約會
財運：保持財富增長
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提升客戶體驗
感情：周圍充滿魅力
財運：進行風險評估
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍
金牛座 Taurus ♉
工作：培養專業技能
感情：忠誠的愛永恆
財運：參與理財課程
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：射手
處女座 ♍
工作：善於團隊合作
感情：愛意滿滿交織
財運：創新金融業務
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：建立良好溝通
感情：信任依賴相輔
財運：善用手機賺錢
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：持續學習成長
感情：結束舊的情緣
財運：開展創業計劃
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：積極參與社區
感情：肩負愛情責任
財運：財富管理提升
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：融合創意效率
感情：關注自我成長
財運：發展個人事業
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：建立強大形象
感情：愛情火熱燃燒
財運：經濟增長拉動
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座 ♐
工作：創造持久價值
感情：勇敢追求真愛
財運：建立多元收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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