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4月29日星座運勢／巨蟹座週三財路大開　天蠍開展創業計劃

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：樹立專業標準

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感情：彼此擁抱溫馨

財運：加入收益計畫

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：引領行業發展

感情：呵護愛情之花

財運：專業技能賺錢

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：尋找增長機會

感情：細緻打扮約會

財運：保持財富增長

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：提升客戶體驗

感情：周圍充滿魅力

財運：進行風險評估

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 Taurus ♉

工作：培養專業技能

感情：忠誠的愛永恆

財運：參與理財課程

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：善於團隊合作

感情：愛意滿滿交織

財運：創新金融業務

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：處女

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【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：建立良好溝通

感情：信任依賴相輔

財運：善用手機賺錢

幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：巨蟹

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天蠍座 ♏

工作：持續學習成長

感情：結束舊的情緣

財運：開展創業計劃

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：積極參與社區

感情：肩負愛情責任

財運：財富管理提升

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：融合創意效率

感情：關注自我成長

財運：發展個人事業

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：金牛

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：建立強大形象

感情：愛情火熱燃燒

財運：經濟增長拉動

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：獅子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：創造持久價值

感情：勇敢追求真愛

財運：建立多元收入

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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