中島美嘉告白台粉！認唱〈雪花〉很緊張⋯原因曝光

記者林汝珊／台北報導

日本樂壇女神中島美嘉即將帶著亞洲巡迴演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI》，於5月16、17日登上台北流行音樂中心開唱，這也是她睽違約1年再度來台與粉絲見面。談及再次訪台的心情，她開心表示：「台灣的大家總是帶著滿滿熱情為演出應援，讓我現在就已經非常期待與大家見面。」

▲中島美嘉迎接出道25週年。（圖／和協整合行銷提供）

此次台北場在歌單安排上，中島美嘉透露，將演唱多首歌迷熟悉的經典作品，同時也希望大家能特別留意服裝設計與影像呈現，「會用不同方式重新詮釋歌曲」，帶來全新的觀賞體驗。她也進一步介紹，本次巡演除了原有樂團編制外，特別加入弦樂與打擊樂的新編制，希望透過不同編曲展現作品更多層次，讓觀眾感受到與以往截然不同的舞台魅力。

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出道多年，中島美嘉的音樂風格持續進化，她表示希望在演出時間裡，觀眾能安心釋放情緒，「無論是哭或笑，都可以把心交給我，我想成為用歌聲替大家表達心情的歌手。」談到代表作〈雪花〉，由於多年來被許多歌手翻唱，使歌曲被更多人認識，中島美嘉笑說，每次演唱仍會感到緊張，「因為大家對這首歌有不同印象，但如果能享受屬於我版本的〈雪花〉，我就會很開心。」她也回憶過去來台時，粉絲準備的各種驚喜與溫柔心意，總讓她深受感動。

▲中島美嘉自曝每次唱〈雪花〉都還是會緊張。（圖／和協整合行銷提供）

除了舞台演出外，中島美嘉也分享來台的小願望，表示若時間允許，希望能前往寺廟參拜，同時再品嚐一次自己非常喜歡的台灣牛肉麵，展現對台灣文化與美食的喜愛。

近期她也為動畫《淡島百景》演唱主題曲〈光〉，歌曲已於各大音樂串流平台上架，再度展現細膩嗓音魅力。此次《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI》票價分為5800元、5600元、5200元、4800元、4300元及3800元共六種，目前已在年代售票系統熱賣中，相關資訊可持續關注主辦單位與官方社群公告。