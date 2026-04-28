4月28日星座運勢／雙子、天秤週二財運看漲 雙魚靠人脈獲利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：尋找合作夥伴
感情：心境平和順暢
財運：抓住時機布局
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：樹立個人品牌
感情：相互溫暖相伴
財運：主動參與理財
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：持續尋求改進
感情：守護愛的約定
財運：參與理財活動
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：制定清晰目標
感情：獻出愛的付出
財運：提高金融水平
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：實現持續發展
感情：細節滋養情感
財運：加入金融理財
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：獅子
處女座 ♍
工作：獲得客戶口碑
感情：化解過去傷痛
財運：運用專業投資
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：維護良好氛圍
感情：共同成長共存
財運：發掘新興投資
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：構建有效營銷
感情：吸引更多競爭
財運：發展個人財富
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：樹立行業標竿
感情：平順穩定愛情
財運：擴大社交網絡
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升團隊凝聚
感情：紅顏知己相伴
財運：構建個人規劃
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：精通數據分析
感情：療傷重建心靈
財運：瞭解金融市場
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：鼓勵團隊創新
感情：細心呵護溫暖
財運：參與線上投資
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響