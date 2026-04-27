記者林汝珊／台北報導

日本搖滾天團 ONE OK ROCK 本週末帶著世界巡迴《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》震撼登上臺北大巨蛋，連續兩日開唱。不僅創下首組日本藝人於臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的紀錄，更成為首組征服南北最大場館的日本藝人，兩天共吸引近 7 萬名歌迷到場朝聖，尾聲主唱 Taka 更唱到眼眶泛紅，與臺北 OORer 共同見證這個別具意義的夜晚。

▲ONE OK ROCK登大巨蛋2場完售。（圖／KKLIVE提供）

ONE OK ROCK 以新專輯中點閱破千萬的〈Puppets Can’t Control You〉揭開序幕，氣勢舞台設計結合 ONE OK ROCK 磅礡能量。緊接著〈The Beginning〉、〈Save Yourself〉等熱血歌曲輪番上陣，瞬間點燃全場氣氛。Taka 也表示雖然腳傷不適，但絕對會全力以赴，用力唱給大家聽。演唱〈Tiny Pieces〉時，全場歌迷齊舉手機燈海應援，照亮整座大巨蛋，宛如星空般閃耀。

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演出第二天唱到〈Wherever You Are〉前，台下一位歌迷高喊「我愛你！」隨後更被邀請上台，Taka 溫柔摟肩、牽著手深情對唱，深情回應這份愛，還與歌迷一同自拍、手比愛心，成為全場最令人稱羨的幸運時刻。而這首破億神曲〈Wherever You Are〉更少不了現場萬人齊聲合唱，合唱聲響徹整座臺北大巨蛋。

▲主唱Taka唱到泛淚。（圖／KKLIVE提供）

主唱 Taka 表示終於回到台北，非常想念大家：「不敢相信現場真的這麼多人」，回憶14年前首次來台是在 Legacy 演出，一步一步走到今天。貝斯手 Ryota 笑說，想在世界巡迴中找到最熱情的觀眾，「聽說台北觀眾是最大聲的！」並用中文吶喊「非常非常謝謝大家」，第一天鼓手 Tomoya 大秀中文：「你好台北，很開心回到這裡，謝謝你們！我愛大腸包小腸、我愛大巨蛋，也愛你們，準備好一起嗨了嗎？」，第二天更加碼用中文喊「我愛豆花！」展現對台北美食喜愛。

Taka 再度感性提到，從 14 年前第一次踏上這片土地到今天，深刻體會到所謂的奇蹟，是因為有歌迷以及心愛的團員，才能一路走到現在。他表示：「身為日本人，能在臺北大巨蛋完成這場史無前例的挑戰，希望能與在座各位共同將這份震撼與感動永遠刻進回憶裡。」 最後一首〈The Pilot ᐸ/3〉時，Taka 情緒再度湧上，唱到眼眶泛紅。