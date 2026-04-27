林襄腹肌怎麼練？本人親揭「複利效應」祕訣：每天睡前5分鐘

記者張筱涵／綜合報導

啦啦隊女神林襄近期因一段比賽畫面截圖再度掀起討論，有網友分享影片直呼：「林襄的腹肌到底怎麼練的…」，引來本人親自回應，公開維持線條的日常習慣。

親揭腹肌養成法 每天5分鐘累積效果

面對網友好奇，林襄大方分享祕訣，表示自己其實沒有進行高強度訓練，而是靠「每天睡前5分鐘腹部訓練」，透過長時間累積達到效果。

她指出，關鍵在於「一點點的複利效應慢慢累積」，再搭配輕鬆的飲食控制，「不會刻意限制自己，想吃還是會吃」，但會有意識地減少甜食與油炸食物攝取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄身材結實。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



沒有固定課表 建議直接跟練影片

對於有網友詢問是否有推薦的腹部訓練影片，林襄則坦言自己沒有固定課表，「手機搜尋『腹部訓練跟練』，隨便找一個跟著做」。她也補充，實際訓練時間約落在5到8分鐘，「太久我也撐不下去」。

▲林襄親回應維持腹肌秘訣。（圖／翻攝自Threads）



網友大讚自律 「每天5分鐘已經很強」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言稱讚，「佩服，真的很有意志力」、「每日5分鐘已經很強了」、「重點是自律」、「每天一點點持續訓練真的有效」。

也有人直言，林襄平時運動量本就不小，再加上固定腹部訓練，才能維持漂亮線條，「腹肌真的超美，要向妳看齊」。