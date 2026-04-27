謝金燕「高衩上衣全是洞」破尺度解放！比基尼被看光 51歲身材超狂

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳衣服全是洞的自拍照，內搭比基尼和真實身材全被看光光，火辣模樣至今已吸引1.8萬人按讚朝聖！

▲謝金燕穿高衩洞洞裝。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



照片中，可以看到謝金燕穿著一件黑色高衩洞洞衣，巧妙運用不規則的挖空與鏤空設計，若隱若現出內搭的同色系比基尼。她配戴粗鏈條項鍊，並紮起俏皮的髮型搭配空氣瀏海，散發出極具衝突感的魅力。

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▲謝金燕腰身超纖細。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



除了吸睛穿搭，謝金燕的魔鬼身材再次驚豔眾人。這套洞洞裝的合身剪裁，精準勾勒出她毫無贅肉的螞蟻腰，高衩設計更辣露誘人的骨盆線條。最令人讚嘆的是，謝金燕即便長期處於高壓工作狀態，體態依舊緊實，平坦小腹隱約可見結實的肌肉線條。

▲謝金燕平常似乎很喜歡這種洞洞裝。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



事實上，51歲的謝金燕身高達170公分，有著模特兒身材，平常除了透過跳舞維持體態，飲食方面也有所堅持，吃東西不忌口，但絕對只吃七分飽，熱愛吃麻辣鍋的她，會吃辣椒來促進新陳代謝，至於最惱人的沾醬，她會用新鮮果醋加辣椒來代替。

▲51歲的謝金燕依舊保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕向來以美腿著稱，為了保持穠纖合度的線條，除了到健身房報到，她平常會藉由吃冬瓜、芹菜、番茄、香蕉等食物，來達到消水腫的效果，由此可見，女明星私底下維持體態的一面，其實是很辛苦的。