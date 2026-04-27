王俐人沒穿bra「為什麼不貼胸貼」遭質疑！反問1句話⋯高EQ被讚爆

記者潘慧中／綜合報導

王俐人雖然已經49歲，體態依舊保養得宜，近日更受邀以特別嘉賓的身分登上知名成人平台SWAG，大膽表現引發許多網友關注。沒想到，就算是在個人粉絲團上傳沒穿bra的影片，仍被質疑「為什麼不貼個胸貼」。對此，她也直球回應了！

▲王俐人回答網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



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畫面中，可以看到在家的王俐人單穿粉紅色背心、印有花卉圖案的超短褲，專注地做伸展運動，「不僅是為了維持胸部的緊緻挺拔，更是為了把身體喚醒，調整好一整天的姿態。」

▲王俐人沒穿bra運動。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



不料，王俐人沒穿bra的舉動讓部分網友質疑不貼胸貼的原因。然而，她不但不生氣，還附上愛心圖案反問：「在家為什麼要貼胸貼呢？ nipple是需要透氣的喔！」

▲王俐人在家做運動。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）



至於有網友建議多做高強度運動減肥時，王俐人表示她平常已經很努力不吃泡麵了，一切自有考量，「我健健康康最重要」，直率做自己的形象獲得不少好評。

▲王俐人雖然已經49歲，體態依舊保養得宜。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）